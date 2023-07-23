Минниханов показал моменты светового шоу к опере «Кара пулат» в Болгаре

Раис Татарстана Рустам Минниханов стал участником фестиваля «Возрождение. Эпос в современном прочтении», который проходит в Болгаре. В своем телеграм-канале он поделился фотографиями светового шоу, которое сопровождает оперу «Кара пулат».



Представление ведется на территории настоящей Черной палаты и проходит прямо сейчас. Увидеть трансляцию с фестиваля можно в YouTube-канале «Татар-информа».

Напомним, что Раис Татарстана посетил Болгар после рабочей поездки по районам республики. О своем прибытии в Спасский район он сообщил, опубликовав виды ночного города.

Премьера оперы «Кара пулат» состоялась на сцене Тинчуринского театра в 2015 году, а в прошлом году ее впервые представили в формате open-air на фоне Черной палаты в Болгарском музее-заповеднике.

Фото: телеграм-канал Раиса РТ