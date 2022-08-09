Возрождение легенды: оперу «Кара пулат» покажут в Болгаре на фоне живых декораций

На территории Болгарского музея-заповедника состоятся показы оперы «Кара пулат» («Черная палата») композитора Эльмира Низамова на либретто Рената Хариса. Представление пройдет в формате open-air на фоне Черной палаты – уникального памятника золотоордынского зодчества XIV века. Об этом сегодня рассказали на пресс-конференции в «Татар-информе».

Фото: © Салават Камалетдинов / фото со спектакля на сцене Тинчуринского театра

«В Татарстане это станет первым опытом постановки оперы под открытом небом. Надеемся, что он придется по вкусу жителям и гостям столицы и будет иметь положительный резонанс. В этом случае, мы подумаем о возможности развития этого формата», – отметила первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова.

Для татарстанцев эта опера не нова – ее премьера состоялась на сцене Тинчуринского театра в 2015 году. Однако, по словам композитора, изначально постановка задумывалась на фоне живых декораций – исторического сооружения, которое и явилось импульсом для создания оперы. «И теперь я просто счастлив, что “Черная палата” зазвучит по-настоящему», – поделился Эльмир Низамов.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Перед организаторами отличное от сценической коробки пространство открыло новые возможности для реализации самых смелых идей. Так, на стенах Черной палаты будет применен эффект современной световой визуализации (3D-maping).

«Делается уникальный видеоконтент – около 25 роликов, которые будут проецироваться на все здание. Они выполняются по самому последнему слову современных технологий», – заметил режиссер новой версии спектакля Ильгиз Зайниев.

Он подчеркнул, что только в художественной группе проекта задействовано 80 человек. Более 30 отвечали за его техническую поддержку. «Я уже не говорю об административной части Минкультуры РТ и фонда “Возрождения”, без чьей поддержки этот проект не мог бы быть реализован. Минтимер Шарипович (Шаймиев – прим. Т-и.) лично приезжал сюда несколько раз во время подготовки», – заметил Зайниев.

Фото: © Салават Камалетдинов / фото со спектакля на сцене Тинчуринского театра

Особенное внимание уделено условиям музыкального воплощения оперы. Ведь во время показа музыкальное сопровождение будет обеспечено живым оркестром Тинчуринского театра.

«Играть на открытом воздухе непросто, ведь открытое пространство не обладает свойствами реверберации. Но у нас очень сильная техническая группа, которая создает все условия для максимального погружения в происходящее на сцене. Эти вопросы будут решены», – заметил дирижер оркестра Ильяс Камал.

Фото: © Салават Камалетдинов / фото со спектакля на сцене Тинчуринского театра

Вход на показы свободный. Гостям будет предложено устроиться на сенных тюках или же разположиться прямо на лужайке. Так как все показы будут вечерними, организаторы позаботились о предварительной обработке территории от насекомых.

Показы оперы «Кара пулат» состоятся 12 и 13 августа. В оба дня спектакль начнется в 20.00.

Для жителей и гостей Казани будут организованы автобусные туры. Трансфер будет отходить в три часа дня по адресу Московская, 2.

В основу сюжета оперы положена татарская легенда о двенадцати девушках, которые были сожжены воинами Тамерлана. Красавицы, в числе которых дочь булгарского хана, были захвачены при взятии Великого Булгара.