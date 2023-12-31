Минниханов показал «лучший подарок к Новому году»

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Раис Татарстана Рустам Минниханов назвал апельсины и мандарины лучшим подарком к Новому году в детстве. Об этом он написал в своем телеграм-канале

«Без бала вакытында гади әфлисун һәм мандариннар Яңа ел могҗизасы һәм кәефе өсти иде!» — подписал он изображение. («Когда мы были детьми, простые апельсины и мандарины добавляли новогоднего чуда и настроения!»).

Ранее руководитель республики поздравил татарстанцев с наступающим Новым годом и записал видеопоздравление.