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Минниханов показал «лучший подарок к Новому году»
Раис Татарстана Рустам Минниханов назвал апельсины и мандарины лучшим подарком к Новому году в детстве. Об этом он написал в своем телеграм-канале
«Без бала вакытында гади әфлисун һәм мандариннар Яңа ел могҗизасы һәм кәефе өсти иде!» — подписал он изображение. («Когда мы были детьми, простые апельсины и мандарины добавляли новогоднего чуда и настроения!»).
Ранее руководитель республики поздравил татарстанцев с наступающим Новым годом и записал видеопоздравление.
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