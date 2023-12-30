Минниханов: Уходящий 2023 год был непростым, но мы крепко стоим на ногах

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Мощный промышленный комплекс, созидательный вклад многих поколений, трудолюбие и патриотизм жителей Татарстана позволяют республике уверенно идти вперед. Об этом в поздравлении по случаю наступающего Нового года сказал Раис РТ Рустам Минниханов.

«Уходящий год был непростым, но мы крепко стоим на ногах <...> Реализация национальных проектов, инициированных Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, республиканских программ и проектов меняют жизнь людей к лучшему. Итоги уходящего года демонстрируют рост объемов валового регионального продукта, строительных работ, розничной торговли и инвестиций», — сказал Минниханов.

Татарстанцы с особой радостью и надеждой встречают любимый ими праздник. 2024-й объявлен в стране Годом семьи, что придает особый символизм, ведь Новый год — прежде всего семейный праздник, подчеркнул Раис РТ.

«Семья — это фундамент любого общества и именно поэтому в Татарстане очень бережно относятся к семейным ценностям, к тем традициям, которые сложились исторически на нашей земле. Мы с особым вниманием подходим к вопросам сохранения и развития культурного и языкового многообразия народов, проживающих в Республике Татарстан, укрепления традиционных духовно-нравственных норм. Благодаря уважительному отношению друг к другу представители разных национальностей и вероисповеданий проживают в дружбе и согласии, а Татарстан отличает высокий уровень сплоченности общества и гражданского единства», — сказал Минниханов.

Он отметил, что в условиях проведения спецоперации единение и взаимная поддержка граждан особенно актуальны. Раис Татарстана выразил слова огромной благодарности защитникам Отечества, которые вдали от дома сегодня обеспечивают безопасность Родины, семей и будущее для подрастающих поколений.

«Наши земляки — настоящие герои! Мы продолжим оказывать всю необходимую помощь нашим бойцам, поддерживать их семьи, родных и близких. Победа будет за нами! Неоценима и роль волонтеров, которые от чистого сердца помогают тем, кому необходима помощь, в том числе жителям подшефных республике городов — Лисичанска и Рубежного», — сказал руководитель республики.

Он напомнил, что, признавая важнейшую роль науки и инноваций в будущем региона, власти РТ объявили 2024-й в республике Годом научно-технологического развития.

«Уверен, работа ведущих научно-образовательных центров, поддержка талантливых молодых ученых и прорывных научных инициатив принесет синергетический эффект и будет способствовать достижению технологического суверенитета страны», — сказала Раис РТ.

По его словам, новый год богат на масштабные мероприятия. Республике оказано высокое доверие — в 2024 году в Казани пройдут встреча глав государств БРИКС, спортивные «Игры БРИКС». Кроме того, с присущим ему гостеприимством Татарстан примет первый в истории мультиспортивный турнир «Игры будущего», а также международные форумы «Россия — Исламский мир: KazanForum», Kazan Digital Week-2024 и другие мероприятия.

«Кроме того, 2024 год ознаменован важнейшими политическими событиями — выборами Президента Российской Федерации, а в сентябре — депутатов Государственного Совета Республики Татарстан седьмого созыва.

Рассчитываю, что татарстанские избиратели примут активное участие в голосовании, сделают ответственный гражданский выбор во благо развития нашей страны и республики. Перед нами стоит множество задач, над решением которых мы будем работать в течение следующего года и вместе, сообща продолжим идти по пути созидания», — сказал руководитель республики.

Он пожелал, чтобы новый 2024 год был наполнен победами и свершениями, а в домах жителей республики царили уют, любовь и взаимопонимание.