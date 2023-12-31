«Здоровья и удачного года!»: Минниханов записал видеопоздравление на фоне елки

Раис Татарстана Рустам Минниханов записал новогоднее видеопоздравление на русском и татарском языках. Произнес его руководитель РТ на фоне наряженной ели.

«Дорогие друзья! Поздравляю с наступающим Новым годом, желаю всем вам крепкого здоровья и удачного года!» — сказал он. Ролик опубликован в телеграм-канале Минниханова.

Накануне Рустам Минниханов заявил, что «уходящий 2023 год выдался непростым, но мы крепко стоим на ногах».