news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 31 декабря 2023 09:15

«Здоровья и удачного года!»: Минниханов записал видеопоздравление на фоне елки

Скопировать ссылку

Раис Татарстана Рустам Минниханов записал новогоднее видеопоздравление на русском и татарском языках. Произнес его руководитель РТ на фоне наряженной ели.

«Дорогие друзья! Поздравляю с наступающим Новым годом, желаю всем вам крепкого здоровья и удачного года!» — сказал он. Ролик опубликован в телеграм-канале Минниханова.

Накануне Рустам Минниханов заявил, что «уходящий 2023 год выдался непростым, но мы крепко стоим на ногах».

#Новый год #Рустам Минниханов
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100