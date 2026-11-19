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В Татарстане на законодательном уровне будет запрещена розничная продажа электронных систем доставки никотина и жидкостей для электронных систем доставки никотина. Соответствующий законопроект был принят на 26 заседании Госсовета РТ сразу во втором и третьем чтениях, сообщает корреспондент «Татар-информа» с места событий.

Документ устанавливает в республике пятилетний запрет розничной продажи вейпов. Запрет вводится в соответствии с новым федеральным законом, который дал регионам такое право.

Введение запрета объясняют необходимостью снизить доступность никотинсодержащей продукции, прежде всего для молодежи. Запрет не распространяется на розничную продажу изделий с нагреваемым табаком и иной табачной продукции, не относящейся к электронным системам доставки никотина и жидкостям для них.

Закон отправили на подписание Раису Татарстана Рустаму Минниханову. Ограничения будут введены с 1 марта 2027 года.