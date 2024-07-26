В Татарстане уличных аниматоров начнут штрафовать за навязывание услуг

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Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал закон, вводящий административную ответственность за навязывание товаров и услуг в общественных местах.

Новелла была разработана для реализации механизма контроля за оказанием услуг в общественных пространствах. Это, в частности, фотографирование с аниматорами и животными, а также иные услуги, которые оказываются на открытых площадках.

В КоАП РТ появилась новая статья 3.15.1 под названием «Навязывание товаров и услуг в общественных местах». За первое такое нарушение будет следовать предупреждение или административный штраф в размере 1,5 тыс. рублей, за повторное в течение года — штраф в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.

Составлять протоколы об административных правонарушениях будут должностные лица органов местного самоуправления республики. Рассматривать дела будут мировые судьи.

Закон был принят 11 июля на 55-м заседании Государственного Совета РТ VI созыва. Он вступит в силу по истечении десяти дней с момента его официального опубликования.