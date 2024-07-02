Профильный комитет Госсовета поддержал штрафы за навязывание услуг на улицах

Комитет по законности и правопорядку Государственного Совета Татарстана на сегодняшнем заседании поддержал введение штрафов за навязывание товаров и услуг в общественных местах. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Заместитель председателя комитета Александр Чубаров пояснил, что новелла разработана для реализации механизма контроля за оказанием услуг в общественных пространствах. Это, например, фотографирование с аниматорами и животными, а также иные услуги, которые оказываются на открытых площадках.

«Нередко оказание данных услуг осуществляется путем навязывания их гражданам, в том числе [с помощью] обмана об их стоимости. Следует также отметить, что предоставление подобных услуг в исторической части — на улице Баумана и иных общественно значимых местах — негативно влияет на имидж Казани и оставляет отрицательные эмоции и воспоминания у жителей города и туристов», — подчеркнул парламентарий.

В КоАП РТ должна появиться новая статья 3.15.1 под названием «Навязывание товаров и услуг в общественных местах». За первое нарушение будет следовать предупреждение или административный штраф в размере 1,5 тыс. рублей, за повторное в течение года — штраф в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, о чем ранее сообщал «Татар-информ».

Кроме того, на заседании комитета рассмотрели оказание бесплатной юридической помощи Нотариальной палатой РТ и законопроект о внесении изменений в республиканский закон об аварийно-спасательных службах, а также рекомендовали Госсовету представленные Верховным судом РТ кандидатуры для избрания мировыми судьями.

Upd. (20.40): С 1 января этого года нотариусы стали участниками государственной системы бесплатной юридической помощи. Они проводят консультации и оказывают юридическую поддержку добровольцам, военнослужащим, в том числе мобилизованным, сотрудникам силовых подразделений, сотрудникам органов власти, задействованным в специальной военной операции, а также членам их семей и ветеранам боевых действий.

По итогам 2023 и I квартала 2024 года в правовых центрах нотариусы проконсультировали 478 граждан. Бесплатные консультации ежедневно оказывают и сотрудники исполнительного аппарата Нотариальной палаты (как по телефону, так и на личных приемах). В прошлом году в ходе личных приемов было проконсультировано 49 граждан.

Консультируют граждан нотариусы и при совершении нотариальных действий. В 2023 году и I квартале этого года так было проконсультировано более 132 тыс. человек, рассказал исполнительный директор Нотариальной палаты РТ Ринат Калимуллин.

Более подробно вопросы оказания бесплатной юридической помощи будут обсуждаться на заседании президиума Государственного Совета, которое состоится 4 июля. Участие в заседании Комитета по законности и правопорядку принял заместитель Председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов. Провел его председатель комитета Шакир Ягудин.