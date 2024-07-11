В Татарстане введут штрафы за навязывание услуг уличными аниматорами

В Татарстане введут административную ответственность за навязывание товаров и услуг в общественных местах. Законопроект, которым вносятся изменения в КоАП республики, приняли депутаты на 55-м заседании Госсовета РТ VI созыва.

«Расширение мер административного контроля за соблюдением оказания услуг, связанных с развлечением населения в неустановленных местах, а также за навязыванием товаров и услуг в общественных местах позволит урегулировать существующую проблему», — сказал зампредседателя Комитета по законности и правопорядку Александр Чубаров.

Он отметил, что сейчас физлица и самозанятые предоставляют, например, услуги по фотографированию в костюмах ростовых кукол или с животными на открытых площадках города. При этом они выбирают места по своему усмотрению.

«Нередко оказание данных услуг осуществляется путем навязывания их гражданам, в том числе путем обмана об их стоимости», — отметил депутат.

Он убежден, что предоставление таких услуг в исторической части города негативно влияет на имидж Казани и вызывает отрицательные эмоции у горожан и туристов.

За такое нарушение общественного порядка предлагается наказывать штрафом в размере 1,5 тыс. рублей. За те же действия, совершенные повторно в течение года, штраф составит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.

Составлять протоколы об административных правонарушениях будут должностные лица органов местного самоуправления республики. Рассматривать дела будут мировые судьи.