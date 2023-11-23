«Вопрос актуален как никогда»: Госсовет РТ принял закон о патриотическом воспитании

Законопроект о патриотическом воспитании граждан в РТ принят во втором и третьем чтениях на 49-м заседании Государственного Совета РТ. Вопрос патриотического воспитания актуален как никогда, особенно в условиях проведения СВО и в целом ситуации в мире, заявил глава парламента республики Фарид Мухаметшин.

«Патриотическое воспитание касается работы всех профильных министерств и органов исполнительной власти. Воспитание патриотизма, передача ценностей молодому поколению – крайне важная задача», – сказал Мухаметшин.

Законопроект был рассмотрен на заседании Госсовета 19 октября с участием представителей непарламентских партий и принят в первом чтении. Поправки к законопроекту принимались до 27 октября, напомнил председатель парламентского Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айрат Зарипов.

По его словам, предложения, которые были озвучены в ходе обсуждения документа, касаются определения отдельных терминов.

«Такие понятия как “Отечество”, “Родина”, “патриотизм” употребляются в Конституции России и в федеральных законах. В этой связи раскрытие указанных терминов выходит за пределы законодательной компетенции субъектов Федерации. Кроме того, полагаем, что данные понятия являются общепринятыми и в дополнительном определении не нуждаются», – отметил депутат.

Он также сообщил, что на заседании Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов ПФО было рекомендовано принять или актуализировать имеющиеся региональные законы «О патриотическом воспитании граждан».

«В установленные сроки поправок от субъектов законодательной инициативы не поступило. От нашего комитета подготовлена таблица поправок для обеспечения единообразия терминов и уточнения формулировок, смысл и содержание законопроекта не затрагиваются. Все поправки носят редакционно-уточняющий характер», – заметил парламентарий.

Предполагается, что законопроект позволит установить единый подход к патриотическому воспитанию и усовершенствовать механизм правового регулирования отношений в этой области.

В частности, определяется госполитика Татарстана в сфере патриотического воспитания граждан, цель, принципы, задачи, а также субъекты патриотического воспитания, устанавливаются его правовые и организационные основы. Кроме того, распределяются полномочия между органами государственной власти в этой сфере.

Под патриотическим воспитанием понимается целенаправленная деятельность по формированию у граждан патриотического сознания, верности Родине, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Отечества, уважения к отечественной истории.