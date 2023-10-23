Минниханов подписал закон об изменениях в бюджете Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал закон, вносящий изменения в республиканский бюджет на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. В новом документе, в частности, скорректированы доходы, расходы и дефицит республиканской казны на текущий год.

Так, доходная часть бюджета выросла на 56,4 млрд рублей — до 426,8 млрд, а расходная — более чем на 40,7 млрд — до 456,5 млрд. Это позволит сократить дефицит бюджета почти на 15,7 млрд рублей — с более чем 45 до 29,7 млрд.

Менее заметные изменения произойдут в бюджете РТ на 2024 год. Так, его доходная часть снизится на 91,8 млн рублей, расходы — почти на 137,8 млн, а дефицит, соответственно, на 45,977 млн.

Кроме того, законом изменен верхний предел государственного внутреннего долга Татарстана по состоянию на 1 января 2024 года. Показатель увеличен до 113,4 млрд рублей — на 45,977 млн выше, чем в предыдущей версии.