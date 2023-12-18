Госсовет РТ принял бюджет Татарстана на 2023 год с дефицитом 40,1 млрд рублей

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Депутаты утвердили бюджет Татарстана на этот год с дефицитом 40,1 млрд рублей. Доходы составят 484,7 млрд рублей, расходы – 524,8 млрд рублей. Законопроект о бюджете республики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов приняли на 50-м заседании Госсовета РТ.

«В целом доходную часть бюджета Татарстана в 2023 году предлагается увеличить на 57,8 млрд рублей, расходную – на 68,2 млрд рублей», – сказал министр финансов РТ Радик Гайзатуллин.

По его словам, налоговые и неналоговые доходы увеличены более чем на 46 млрд рублей. Поступление налога на прибыль организаций выросло на 22,6 млрд рублей. Его рост обусловлен увеличением поступлений налога от нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих компаний во втором полугодии из-за изменения цены на нефть и курса доллара, а также роста поступлений от организаций промышленности и торговли.

Налог на доходы физических лиц в бюджете вырос на 7,7 млрд рублей. Финансовые средства по разделу «Безвозмездные поступления» увеличены за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и прочих поступлений на общую сумму 11,7 млрд рублей.

Кроме того, в бюджете отражен рост в доходах по средствам федерального бюджета в 2024 году на сумму 980 млн рублей.