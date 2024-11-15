Минниханов подписал указ о назначении Нагуманова своим помощником

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, согласно которому Тимур Нагуманов назначен помощником Раиса РТ с возложением на него обязанностей Полномочного представителя Раиса республики в Государственном Совете Татарстана. Об этом сообщила глава пресс-службы татарстанского лидера Лилия Галимова.

Сегодня Тимур Нагуманов сложил полномочия главы Альметьевского района Татарстана. Депутаты проголосовали за его отставку на 46-й внеочередной сессии районного Совета. Новым руководителем района стала директор «Татшины» Гюзель Хабутдинова.