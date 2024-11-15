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Минниханов подписал указ о назначении Нагуманова своим помощником
Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, согласно которому Тимур Нагуманов назначен помощником Раиса РТ с возложением на него обязанностей Полномочного представителя Раиса республики в Государственном Совете Татарстана. Об этом сообщила глава пресс-службы татарстанского лидера Лилия Галимова.
Сегодня Тимур Нагуманов сложил полномочия главы Альметьевского района Татарстана. Депутаты проголосовали за его отставку на 46-й внеочередной сессии районного Совета. Новым руководителем района стала директор «Татшины» Гюзель Хабутдинова.
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