Минниханов поделился видео с полей VI Глобального форума молодых дипломатов в Казани

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Раис Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил Министерство иностранных дел РФ за доверие, оказанное республике, – Глобальный форум молодых дипломатов проходит в столице РТ уже во второй раз. Также руководитель республики поделился видео, сделанным на полях мероприятия.

«В этом году собрались 130 делегатов из 40 стран! Спасибо Министерству иностранных дел Российской Федерации за доверие! Форумда ныклы халыкара элемтәләр җайга салыныр дип ышанам. Татарстанга рәхим итегез! (Уверен, что на форуме будут налажены прочные международные связи. Добро пожаловать в Татарстан! – перевод с тат.), – написал в своем телеграм-канале руководитель республики.

Напомним, VI Глобальный форум молодых дипломатов проходит с 17 по 21 августа в Казани. Главной темой мероприятия станет дипломатия многополярного мира. Пленарная сессия началась с выступления председателя Совета молодых дипломатов Константина Колпакова, когорый зачитал приветственное письмо от главы МИД России Сергея Лаврова.