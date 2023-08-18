Сергей Лавров поприветствовал участников VI форума молодых дипломатов в Казани

VI Глобальный форум молодых дипломатов в Казани стал отличной возможностью для представителей внешнеполитических ведомств разных стран провести неформальный обмен мнениями по ключевым проблемам международной жизни. Об этом в приветственном письме участникам мероприятия сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

«В сегодняшней турбулентной геополитической обстановке такое сложение интеллектуальных усилий, направленное на расширение пространства взаимопонимания, особенно ценно. Нельзя не подчеркнуть актуальность тематики нынешнего форума — „Дипломатия нового многополярного мира“. Формирование полицентричного миропорядка — это длительный процесс, и он связан, прежде всего, с демократизацией межгосударственных отношений, которые должны опираться на общепризнанные нормы международного права и учитывать культурно-цивилизационное многообразие мира», — прочитал письмо Лаврова председатель Совета молодых дипломатов Константин Колпаков.

Министер иностранных дел подчеркнул, что Россия выступает за то, чтобы голос каждой страны учитывался при принятии глобально значимых решений. При этом российская дипломатия открыта для самого тесного взаимодействия со всеми, кто разделяет ценности равноправия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела.