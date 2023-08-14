Молодые специалисты из разных стран мира обсудят в Казани дипломатию многополярного мира

С 17 по 21 августа в Казани состоится VI Глобальный форум молодых дипломатов, на который съедутся специалисты из более чем 40 стран мира. Главной темой мероприятия станет дипломатия многополярного мира. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил председатель Совета молодых дипломатов Константин Колпаков.

«Форум будет состоять из нескольких заседаний. Традиционная тема 2023 года – дипломатия нового многополярного мира. Будут сессии, посвященные информационному противоборству, гуманитарному взаимодействию и противодействию мягкой силе недружественных России государств, а также продвижению интересов нашей страны в странах дальнего и ближнего зарубежья», – отметил спикер.

Он добавил, что форум завершится принятием резолюции с итогами мероприятия. Участники традиционно встретятся с руководством Татарстана и дипломатическим клубом Казани, который состоит из представителей генконсульств и консульств.

Форум молодых дипломатов второй раз пройдет в Казани. В прошлом году на него приехали порядка 120 делегатов из 46 стран. Среди приглашенных спикеров будут представители федеральных и региональных органов власти, академических и общественно-политических кругов, бизнес-сообщества и многие другие, сообщил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«Глобальный форум молодых дипломатов – это уникальная площадка для эффективного диалога и обмена опытом между молодыми специалистами. Здесь уже на системной основе продвигаются внешнеполитические интересы, различные страны налаживают многосторонние связи. Развитие молодежной дипломатии и укрепление международного молодежного сотрудничества – это один из приоритетов нашей работы. Мы заинтересованы в том, чтобы Татарстан стал местом для взаимодействия молодых дипломатов России и других стран мира», – заявил министр.

Форум молодых дипломатов проводится с 2017 года. И с тех пор многие участники уже стали сотрудниками внешнеполитических ведомств своих стран. Связи, наработанные на мероприятии, зачастую помогают решать различные рабочие вопросы, отметила председатель Академии молодежной дипломатии Дильбар Садыкова.

«Те молодые люди, которые в прошлом году были частью организационного комитета форума, уже работают в генконсульствах разных стран. Контакты, наработанные в течение мероприятия, помогают нам в работе и по другим вопросам. К примеру, касающимся виз, помощи в направлении делегатов форума и многим другим. Это говорит о том, что, несмотря на тяжелую внешнеполитическую ситуацию, спрос и возможность для кооперации есть. Наш форум – это шанс заявить о тех возможностях, которые есть в России, другим странам, а также дать молодым людям в нашей стране проявить себя», – подчеркнула она.