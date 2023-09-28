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Политика 28 сентября 2023 18:51

Минниханов поделился опытом проведения форума ОИС как средства молодежной политики

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Минниханов поделился опытом проведения форума ОИС как средства молодежной политики

Раис РТ Рустам Минниханов на Совете ПФО по вопросам молодежной политики рассказал об опыте Татарстана в проведении Глобального молодежного форума стран ОИС как средства укрепления межнационального и межконфессионального мира и согласия в молодежной среде. Об этом сообщает пресс-служба лидера республики.

Кроме того, на совете обсуждали становление «Движения первых», системы заместителей директоров школ по воспитательной работе, проекта «Разговоры о важном» и другие вопросы молодежной политики.

Напомним, Раис РТ находится в Перми с рабочей поездкой, там ему передал Благодарственное письмо от Владимира Путина его полпред Игорь Комаров.

#Рустам Минниханов #молодежная политика
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