Минниханов поделился опытом проведения форума ОИС как средства молодежной политики

Раис РТ Рустам Минниханов на Совете ПФО по вопросам молодежной политики рассказал об опыте Татарстана в проведении Глобального молодежного форума стран ОИС как средства укрепления межнационального и межконфессионального мира и согласия в молодежной среде. Об этом сообщает пресс-служба лидера республики.

Кроме того, на совете обсуждали становление «Движения первых», системы заместителей директоров школ по воспитательной работе, проекта «Разговоры о важном» и другие вопросы молодежной политики.

Напомним, Раис РТ находится в Перми с рабочей поездкой, там ему передал Благодарственное письмо от Владимира Путина его полпред Игорь Комаров.