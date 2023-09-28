Успехи в строительстве и ЖКУ: Раису РТ вручили Благодарственное письмо от Путина

Полпред Президента РФ в ПФО передал Раису Татарстана Рустаму Минниханову Благодарственное письмо от главы государства.

Минниханов был отмечен за особый вклад в развитие строительной отрасли и ЖКУ в республике.

Напомним, Раис РТ находится с рабочей поездкой в Перми, где и состоялось заседание Совета ПФО по вопросам развития молодежной политики.