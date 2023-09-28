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Общество 28 сентября 2023 12:50

Минниханов прибыл в Пермь с рабочим визитом

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Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня прибыл с рабочим визитом в город Пермь. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

В рамках поездки Раис РТ примет участие в заседании Совета Приволжского федерального округа, которое окажется посвящено вопросам молодежной политики. Проведет заседание полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

Руководители регионов Приволжья, представители органов государственной власти и общественных организаций собираются в ходе совещания обсудить организацию воспитательной работы с молодежью в актуальных условиях.

#Рустам Минниханов #молодежная политика #ПФО
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