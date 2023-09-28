Минниханов прибыл в Пермь с рабочим визитом

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня прибыл с рабочим визитом в город Пермь. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

В рамках поездки Раис РТ примет участие в заседании Совета Приволжского федерального округа, которое окажется посвящено вопросам молодежной политики. Проведет заседание полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

Руководители регионов Приволжья, представители органов государственной власти и общественных организаций собираются в ходе совещания обсудить организацию воспитательной работы с молодежью в актуальных условиях.