Из-за осадков федеральные трассы в РТ обработают противогололедными материалами

Федеральные дорожники предупредили водителей об ухудшении погодных условий в Татарстане. По данным Гидрометцентра России, с 2 ноября в ряде районов республики ожидаются умеренные и сильные осадки в виде мокрого снега и дождя с ухудшением видимости, порывистый ветер, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«Из-за уменьшения продолжительности светового дня, выпадения осадков значительно ухудшается видимость. Для обеспечения безопасного проезда по федеральным автомобильным дорогам проезжая часть будет обработана противогололедными материалами. Для очистки дорог привлечена дорожная техника», – говорится в сообщении.

В Татарстане для содержания федеральных трасс у подрядных организаций имеется 397 единиц спецтехники, в том числе 152 комбинированные дорожные машины, 66 тракторов со снегоуборочным оборудованием, 47 автогрейдеров, 48 роторов, 19 бульдозеров и 65 погрузчиков.

Автомобилистов просят выбирать оптимальные маршруты движения и скорость с учетом погодных и дорожных условий, соблюдать дистанцию по отношению к другим машинам, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения.

В случае нештатной ситуации на федеральной дороге водители могут обратиться в круглосуточную диспетчерскую службу «Волго-Вятскуправтодора» по телефону: 8(843)273-54-08 или в службу спасения по номеру 112.