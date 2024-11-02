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Татарстанцев предупредили о метели с ухудшением видимости
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Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»
Сегодня вечером, ночью, а также днем 3 ноября в Татарстане прогнозируется значительное ухудшение погоды. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.
Так, ветер может усилиться до 15-20 м/с, а ночью местами достигнет 23 м/с. В Казани прогнозируются порывы до 15-20 м/с.
Также синоптики предупредили о кратковременных метелях, при которых видимость ухудшится до 1-2 километров. На дорогах возможно образование гололедицы.
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