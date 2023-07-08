Минниханов поделился фотографиями с чувашского праздника Уяв

Фото: телеграм-канал Раиса РТ.

Раис Татарстана Рустам Минниханов выложил в своем телеграм-канале фотографии с чувашского народного праздника Уяв, который проводится в честь окончания посевных работ.

«Продолжаются наши самобытные народные праздники! Сегодня в селе Сиктерме Алькеевского района Татарстана проходит республиканский праздник чувашской культуры «Уяв». Уяв ячепе, юлдашсем! (С праздником, товарищи! – пер. с чув.)», – написал руководитель республики.

К слову, днем ранее Раис Татарстана поделился фотографиями с народного праздника восточных славян «Иван Купала», который прошел в Зеленодольске, и отметил, что наша республика славится многогранной культурой проживающей к ней народов.

О том, как Татарстан планирует отметить чувашский Уяв, читайте в обзоре «Татар-информа».

Фото: телеграм-канал Раиса РТ.