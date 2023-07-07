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Минниханов поделился фотографиями празднования «Ивана Купалы» в Зеленодольске
Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале выложил несколько снимков с республиканского праздника славянской культуры «Иван Купала», который отмечается в Зеленодольске, в парке «Березовая роща».
«Татарстан славится многогранной культурой наших народов», — подчеркнул руководитель республики, упомянув при этом «дружные хороводы, конкурсы, плетение венков и другие традиционные активности» на сегодняшнем празднике.
Программа «Ивана Купалы» включает народные игры, конкурсы, мастер-классы и традиционные обряды. Музыкальные хедлайнеры мероприятия — группа Zventa Sventana с солисткой Тиной Кузнецовой, уроженкой Зеленодольска и финалисткой шоу «Голос», а также Юрий Усачев — один из основателей группы «Гости из будущего».
Подробнее о значении сегодняшнего мероприятия можно прочитать в материале «Татар-информа»: Как в День Ивана Купалы бесы хороводят: Церковь и фольклористы о смысле праздника.
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