Минниханов поделился фотографиями празднования «Ивана Купалы» в Зеленодольске

Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале выложил несколько снимков с республиканского праздника славянской культуры «Иван Купала», который отмечается в Зеленодольске, в парке «Березовая роща».

Фото: t.me/rustamminnikhanov/

«Татарстан славится многогранной культурой наших народов», — подчеркнул руководитель республики, упомянув при этом «дружные хороводы, конкурсы, плетение венков и другие традиционные активности» на сегодняшнем празднике.

Фото: t.me/rustamminnikhanov/

Программа «Ивана Купалы» включает народные игры, конкурсы, мастер-классы и традиционные обряды. Музыкальные хедлайнеры мероприятия — группа Zventa Sventana с солисткой Тиной Кузнецовой, уроженкой Зеленодольска и финалисткой шоу «Голос», а также Юрий Усачев — один из основателей группы «Гости из будущего».

Фото: t.me/rustamminnikhanov/

Подробнее о значении сегодняшнего мероприятия можно прочитать в материале «Татар-информа»: Как в День Ивана Купалы бесы хороводят: Церковь и фольклористы о смысле праздника.