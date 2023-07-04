Конкурс гармонистов, этнотанцы, угощение хуплу: как Татарстан отметит чувашский Уяв

В этот раз, как и в прошлом году, гостей ждут на майдане в селе Сектерме Алькеевского района Татарстана

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Национальные праздники объединяют»

Праздник чувашской культуры Уяв отметят в 30-й раз в Татарстане. В этот раз, как и в прошлом году, гостей ждут на майдане в селе Сектерме Алькеевского района Татарстана.

Уяв празднуется по окончании посевных работ. Его обязательные элементы – обращение к силам природы с просьбой о богатом урожае, обильном дожде, хороводы и игры.

«С удовольствием продолжаем череду культурной повестки. Уяв — это особенный праздник для нас и для многих народов, проживающих на территории Республики Татарстан, где, как известно, в мире и согласии проживают 173 национальности. И приятно констатировать, что такие праздники проводятся не для одного народа, а объединяют разные национальности. Это одна из главных задач, которая была поставлена в Год национальных культур и традиций, объявленный Раисом РТ Рустамом Миннихановым», — сказал на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель министра культуры Дамир Натфуллин.

Дамир Натфуллин: «Уяв — это особенный праздник для нас и для многих народов, проживающих на территории Республики Татарстан» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Организаторы рассчитывают, что 8 июля на праздник приедут более 15 тыс. человек, в том числе из Красноярска, Новосибирска, Тюмени, Санкт-Петербурга, Москвы, а также близлежащих регионов к Татарстану — республик Чувашия, Башкортостан, Ульяновской, Самарской, Оренбургской областей.

Музыканты сразятся на конкурсе гармонистов, а шахматисты сыграют в чесбол

Председатель Союза чувашских женщин Татарстана и директор конкурса «Чувашская красавица» Сильвия Чаркина рассказала о наиболее ярких моментах предстоящего праздника. На сцену выйдут более 80 фольклорных коллективов со всей России. Гостей ожидает театрализованный пролог, который включит ритуал прошения благословения на проведение праздника Уяв, театрализованные отрывки семейно-бытовых и календарных обрядов.

В этом году организаторы особо тщательно подошли к подготовке, чтобы музыкальный материал и костюмы соответствовали аутентичной атмосфере праздника.

Сильвия Чаркина: «Мы постараемся познакомить зрителей с песнями закамских чувашей. Думаем, это будет очень красиво» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Мы постараемся познакомить зрителей с песнями закамских чувашей. Думаем, это будет очень красиво», — отметила Чаркина.

В общей сложности на празднике будет работать семь сценических площадок. На одной из них традиционно состоится конкурс гармонистов. «Растет новое поколение молодых гармонистов, выступления которых можно будет увидеть на празднике», — отметила спикер.

Для самых маленьких участников праздника будет организована детская площадка, где ребята смогут поиграть в чувашские традиционные игры, принять участие конкурсе детского фольклора, танца, песни. Еще одним гвоздем программы станет игра чесбол (разновидность игры в шахматы), которую придумал казанец Степан Сильвестров, чуваш по национальности.

Для самых маленьких участников праздника будет организована детская площадка, где ребята смогут принять участие конкурсе детского фольклора, танца, песни Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«На празднике будет комфортно, интересно, вкусно»

В преддверии праздника, 7 июля, откроется фестиваль чувашской молодежи, он будет проходить в течение трех дней. «8 июля молодежный Уяв также представит свое творчество на отдельной сцене», — анонсировала событие директор конкурса «Чувашская красавица».

Для любителей чувашской поэзии и прозы будет организованна интерактивная площадка «Славные сыны чувашского народа», посвященная творчеству Петра Хузангая и Ивана Яковлева. Событие, как ожидается, соберет более 80 писателей и поэтов-чувашей.

Все желающие также смогут попробовать национальные чувашские блюда — мясной шартан, пирог хуплу и другие Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Заместитель министра культуры Дамир Натфуллин напомнил, что в этом году отмечается 175-летие великого писателя Ивана Яковлева. «Мероприятия в честь этой юбилейной даты проходили и в Татарстане. Праздник Уяв также будет проходить под эгидой этой юбилейной даты», — отметил замминистра.

Все желающие также смогут попробовать национальные чувашские блюда — мясной шартан, пирог хуплу и другие. «Всем на празднике будет комфортно, интересно, вкусно, каждый для себя найдет что-то по душе», — рассказала Сильвия Чаркина.

«Потенциал конкурса красоты огромен»

На конкурсе красоты и талантов «Уяв пики» («Красавица Уява») в творческом состязании сразятся 12 девушек. Красавицы покажут «визитки» и творческие номера.

«Девушки приедут накануне, мы с ними порепетируем пролог и хоровод, которые являются неотъемлемыми частями праздника», — отметила Сильвия Чаркина.

На конкурсе красоты и талантов «Уяв пики» («Красавица Уява») в творческом состязании сразятся 12 девушек Фото: © «Татар-информ»

В этом году на конкурсе красоты ожидается новшество. Если раньше девушки готовили кулинарное блюдо, то теперь они должны будут представить аутентичный костюм своей прабабушки. «Это ввели, чтобы молодежь заинтересовалась историей, своими корнями, раскопала в своих сундуках старинные костюмы, головные уборы. Чем это исследование закончилось, увидим на празднике Уяв», — заметила Сильвия Чаркина.

Замминистра Дамир Натфуллин отметил значимость этого конкурса. «Потенциал этого конкурса огромен. В Татарстане проживают 96 тыс. чувашей. А согласно последним данным Всероссийской переписи, только в Алькеевском районе — 3,5 тысячи», – сказал он.

Уяв находится на экваторе проведения этнических праздников в республике. Впереди татарстанцев также ожидают республиканские праздники славянской культуры Иван Купала и кряшенской культуры Питрау.