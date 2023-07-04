«Один из самых молодежных»: в Зеленодольске 7 июля отметят праздник «Иван Купала»

В Зеленодольске 7 июля отметят праздник «Иван Купала». Программа начнется в 16:00. Гостей ждут народные игры, конкурсы, мастер-классы и традиционные обряды. Издревле на этом празднике всегда гуляла молодежь, поэтому большинство активностей будут ориентированы именно на эту группу населения. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил замминистра культуры РТ Дамир Натфуллин.

«Мы продолжаем череду народных праздников, которая началась еще с Каравона. Они все больше уходят в сторону национальной идентичности народов. “Иван Купала” – это одно из самых молодежных мероприятий в этой линейке. Он обладает сакральностью и таинственностью, которая завлекает молодых людей», – отметил спикер.

Он напомнил, что «Иван Купала» празднуется в Татарстане с 1996 года. А с 2022-го вошел в список праздников республиканского уровня, что позволило значительно увеличить масштаб мероприятия.

Уже второй год подряд событие пройдет в Зеленодольске. Но на этот раз в парке «Березовая роща». Гости смогут сплести венок, сплясать в хороводе, а также поучаствовать в конкурсе национального костюма. Будут организованы мастер-классы по древнерусскому письму, плетению браслетов и изготовлению кукол-оберегов, добавил замглавы Зеленодольского муниципального района Николай Бызин.

«В этом году мы перенесли праздник в парк “Березовая роща”. Там мы сможем принять еще больше людей, потому что по прошлому году мы увидели, что мероприятие очень востребовано. К тому же, новая площадка больше подходит с точки зрения аутентичности», – пояснил он.

С 17:00 все желающие смогут спустить венок на Гагаринском озере и загадать желание. По легенде, чем он дальше проплывет, тем быстрее оно сбудется. С 18:00 стартует театрализованный пролог и выступления фольклорных коллективов как из Татарстана, так и из соседних регионов.

«Хедлайнерами станут группа Zventa Sventana с солисткой Тиной Кузнецовой, уроженкой Зеленодольска и финалисткой шоу “Голос”, а также Юрий Усачев – один из основателей группы “Гости из будущего”», – заключил Бызин.