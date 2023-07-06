Как в День Ивана Купалы бесы хороводят: Церковь и фольклористы о смысле праздника

В День Ивана Купалы юноши и девушки собираются у водоемов, плетут венки из цветов, прыгают через костры и устраивают гадания

Фото: tatarstan.ru

«То, что обращается к бесам, добрым быть не может»

Красивый традиционный русский праздник День Ивана Купалы отмечается ежегодно 7 июля. Как и в древности, юноши и девушки собираются у водоемов, плетут венки из цветов, прыгают через костры и устраивают гадания. Самая мистическая часть праздника – поиск заветного цветка папоротника в ночь перед праздником. В легендах язычников говорится, что тот, кто найдет его, обретет способность становиться невидимым, понимать язык зверей и находить клады.

О традициях Дня Ивана Купалы мы поговорили с руководителем Миссионерского отдела Казанской епархии иереем Александром.

Некоторые источники указывают на то, что праздник этот светлый, добрый и миролюбивый. Вот только отец Александр твердо уверен – то, что обращается к бесам, добрым быть не может.

«Сколько угодно мы можем говорить, что он светлый и добрый, но нужно смотреть на его содержание, а в нем обряды очищения и поминовения демонских сущностей. Приведу пример: когда я прихожу освящать квартиру, я принципиально выкидываю всех домовых, подковки и так далее. Я не освящаю дом, если в нем присутствуют эти языческие атрибуты. Потому что кого ты к себе зовешь, тот к тебе и приходит. Если ты молишься, призываешь Господа, то он еще больше тебе помогает, а если ты призываешь бесовские вещи, то они с радостью приходят и с радостью в твоем доме остаются», – объясняет священник.

День Ивана Купалы он считает языческим праздником и не советует верующим его посещать. В послании Коринфянам сказано: «И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мяса вовек, чтобы не соблазнить брата моего», приводит цитату иерей.

«Мы как люди, давно находящиеся в Церкви, понимаем, что ничего страшного нет – ну сходили, посмотрели, разошлись. Но есть люди, для которых это может быть большим соблазном. Мне нравится пример с радиацией: ты берешь красивый камушек, он такой красивенький, аккуратненький, интересный, и говоришь: “Вы знаете, я не верю, что это все плохо”. Ты можешь верить в радиацию или не верить, но она есть. То же самое и здесь. Ты сколько угодно можешь говорить, что не причисляешь себя к язычеству: “Я же сам не язычник, я сам там не участвую”. Но если ты туда приходишь и во всем этом участвуешь, ты так же поступаешь, как человек, который, не веря в радиацию, приносит с собой камень. И у тебя начинаются проблемы», – приводит пример отец Александр.

Отец Александр: «Сколько угодно мы можем говорить, что он светлый и добрый, но нужно смотреть на его содержание, а в нем обряды очищения и поминовения демонских сущностей» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Иоанн Предтеча – пророк Ветхого Завета, он важен в нашей церковной жизни»

В то время, когда язычники празднуют День Ивана Купалы, Русская православная церковь отмечает Рождество Иоанна Предтечи.

«Это великий пророк, который стоял на границе между Ветхим и Новым Заветами. Он является дальним родственником Спасителя по плоти – мама его и Пресвятая Богородица являются дальними родственницами. Иоанн Предтеча пророчествовал перед пришествием Христа. В праздник Крещения Господня они встречаются, Христос принимает от Иоанна крещение в реках иорданских и показывает пример всем христианам, как надо делать. Есть много дат памяти Иоанна Предтечи: Зачатие, Рождество, Усекновение главы Иоанна Предтечи и так далее. Он почитаемый пророк Ветхого Завета, и он важен в нашей церковной жизни», – рассказывает священнослужитель.

Когда христианство пришло на Русь, очень многие праздники были христианизированы – это великий феномен христианской культуры, считает отец Александр.

«То есть мы не отказывались огульно от той культуры, которая была. Православие, оно же огромное – это огромное количество поместных православных церквей, и эти церкви, естественно, существуют с культурными особенностями. Например, если мы посмотрим на Грузинскую, Болгарскую церковь, они абсолютно такие же православные, как и мы, но у них есть свои местные особенности, начиная даже с внешнего вида священника. Видели греческое облачение священнослужителей?» – поинтересовался иерей Александр.

Отец Александр привел в пример христианские церкви других стран, на каждой из которых есть отпечаток местной культуры. Традиции одной христианской церкви могут удивлять представителей другой.

«В Таиланде у меня служил друг, так вот там все снимают тапочки на входе в храм. Иногда я вижу забавные фотографии: идет литургия, священник в полном облачении и носки белые торчат. У них в культуре считается, что ноги – это самая грязная часть тела. Религия переняла эту культурную особенность, ведь если ты будешь по-другому себя вести, тебя просто не поймут, ну не принято у них так», – объясняет он.

То же самое произошло и на Руси, когда пришло православие, некоторые праздники были христианизированы, но не нужно путать это с подменой, отмечает отец Александр. В пример он приводит Масленицу.

«Этот праздник совпал с подготовительной неделей к посту и превратился в заговенье. Поэтому в Масленице есть и элемент язычества – сжигание чучела, и есть христианский момент – подготовка к Великому посту. В православии Масленицу называют “сыропустная неделя” – это время, когда уже нельзя есть мясо, а с пятницы начинаются особые богослужения, которые совершаются по особому, почти постному чину. В случае с праздником Ивана Купалы произошла подмена со стороны язычников», – рассказывает иерей.

Стоит упомянуть, что Иоанн Предтеча «страдает» от такой подмены не впервые – следующий после Крещения Господня день в народном календаре упоминается как Иван Бражник. В народе считалось, что в этот день следует употреблять спиртное. В этом есть элемент кощунства, ведь Иоанн Креститель при жизни был сугубым трезвенником.

«Венки и костры – это язычество в чистом его виде. Поэтому православные 7 июля отмечают день рождения святого. Я так понимаю, у славян были свои дни купальные, не связанные с Иоанном Предтечей. Когда же произошла христианизация Руси, они попытались подстроиться под это всё», – рассуждает священнослужитель.

В то время, когда язычники празднуют День Ивана Купалы, Русская православная церковь отмечает Рождество Иоанна Предтечи Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Про язычество, не на уровне фантазии о Велесовой книге, мы не знаем ничего»

Проблема язычества и современного родноверия в том, что у них нет «матчасти», уверен отец Александр. Представители этих направлений ссылаются на Велесову книгу, но уже историками доказано, что она является подделкой.

«Реально про язычество, не на уровне фантазии о Велесовой книге, мы не знаем ничего. Нет письменности. Они очень обижаются, когда мы говорим, что у них не было высокой культуры, пишут жалобы на Патриарха, который говорит, что у славян не было высокой культуры до Кирилла и Мефодия», – делится священник.

Главная православная традиция в праздники, напоминает иерей Александр, – совершать богослужения. Всенощное бдение вечером и литургия с утра. Через костры никто не прыгает.

«В наше время пытаются этот праздник популяризировать как нечто народное, традиционное. Да, это русская традиция, но она не православная. Не все традиции – это хорошо», – объясняет он.

Некоторые сходные действия производили на Семик и Троицу. Девушки так же плели венки, пускали их в воду, ходили в поле Фото: пресс-служба Зеленодольского района

Купалу в Татарстане никогда не отмечали

На территории Татарстана упоминания этого праздника не встречаются, рассказывает руководитель Центра русского фольклора Василиса Филатова. Она уже больше десяти лет ездит в экспедиции по деревням и изучает обычаи и быт старины.

«На моей памяти в экспедициях никто не рассказывал, что у них отмечали Ивана Купалу. По наблюдениям, некоторые сходные действия производили на Семик и Троицу. Девушки так же плели венки, пускали их в воду, ходили в поле», – рассказывает Василиса.

Учитывая, что праздник Троицы не имеет постоянной даты и иногда отмечается ближе к 7 июля, такая трансформация вполне вероятна.

Как праздник оказался привязан к Рождеству Иоанна Крестителя, ответить сложно, признается она.

«Существует мнение, что церковный календарь специально подбивали под даты народных праздников. Но как на самом деле? Фактически Купала и Иоанн Креститель празднуются в разные даты, и внутреннее содержание праздника давно изменилось, не один век ведь уже русский человек – православный», – поделилась руководитель Центра.

На других территориях России рассказывают, что в этот день действительно прыгали через костры и искали цветок папоротника.

«Но при этом празднования в разных местах отличались. Если одни говорят, что в Купалу надо обязательно купаться, то в другом месте скажут: купаться ни в коем случае нельзя, тебя утащит русалка и утопит. Поэтому Купала везде разный, со своими особенностями. Есть характерные элементы этого праздника, но отображены они по-разному. Пример с кострами. Где-то разжигали огонь в поле, где-то – на перекрестке», – объясняет она.

Василиса Филатова: «На моей памяти в экспедициях никто не рассказывал, что у них отмечали Ивана Купалу» Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Если в деревне вдруг кто-то захромал, значит, он с нечистой силой»

Костры жгли не только привычным способом, в Псковской области, к примеру, огонь не должен был касаться земли – втыкалась палка, на нее надевали колесо, а на нем разжигали пламя, объясняет Василиса Филатова.

«Так же, как и на Масленицу, приносили старые вещи и сжигали в огне, он нес очищающую функцию. Также где-то прыгала только молодежь, где-то поодиночке, где-то парами. Прыгали с целью очиститься или чтобы погадать: если прыгает пара и руки их расцепятся, значит, до свадьбы дело не дойдет. Иногда руки расцепляли специально, чтобы расстаться», – поделилась она.

Еще один интересный факт: раньше было очень много суеверий, поэтому считалось, что в купальскую ночь может прийти ведьма и колдун и забрать себе урожай.

«В эту ночь гуляла молодежь, повсюду от них оставались следы, а потом это истолковывалось так, что кто-то пытался украсть урожай», – улыбается Василиса Филатова.

Чтобы отогнать этих колдунов и ведьм, с горы спускали горящие колеса, а молодежь шла по деревне и шумела, стучала по различным предметам, это называлось “обрядовый шум”. Считалось, что тот, кто выйдет и поругает их, и есть колдун или ведьма, поделилась она.

«В некоторых областях мужики ходили в поле, караулили посевы, чтобы урожай не украла ведьма, и если кого-то видели, подсекали косой. И потом смотрели: если в деревне внезапно захромает кто-то, значит, он с нечистой силой», – рассказывает Василиса.

Самый мистический момент – в ночь на Ивана Купалу шли искать цветок папоротника. Вообще ученые считают, что растение это одно из самых древних, его возраст достигает 400 млн лет.

«Было распространено поверье, что в эту ночь все растения перешептываются друг с другом и переходят с места на место – цветет всё, даже папоротник. Верили, что травы цветут всего три минуты, давая по три цветка. Считалось, что эти растения волшебные и могут полностью изменить жизнь человека, сорвавшего их. Но сделать это непросто – их охраняет нечистая сила», – рассказала Василиса Филатова.

Праздник Иван Купала везде разный, со своими особенностями Фото: пресс-служба Зеленодольского района

«Праздник Ивана Купалы помогает молодым найти себе пару»

В День Ивана Купалы молодежь больше гуляла, друг с другом контактировала. Для многих весенне-летние праздники – это время вхождения в брачный возраст. При этом на следующий день вспоминают благоверных князей Петра и Февронию, отметила Василиса Филатова.

К слову, в Центре русского фольклора к Дню Ивана Купалы не готовятся.

«Мы стараемся реконструировать традиции и праздники, которые были на нашей татарстанской земле, а если здесь он не встречается и не упоминается, то для чего, из чего и зачем его создавать? Наша традиция интересна своими праздниками, которых немало и каждый из которых достоин репрезентации» – подытожила руководитель центра.