Минниханов поделился фотографией с «Изге Болгар жыены»

Раис Татарстана Рустам Минниханов поделился в своем телеграм-канале фотографией с полуденного намаза – сегодня в Болгаре проходит «Изге Болгар жыены», посвященное 1102-летию принятия ислама Волжской Булгарией.

«В этом году на мероприятиях "Изге Болгар Җыены", посвященных Дню официального принятия ислама Волжской Булгарией, приняли участие свыше 20 тысяч гостей! Барыгызның да кылган догалары һәм сораган теләкләре Раббебез тарафыннан кабул булсын (Пусть ваши молитвы и пожелания будут приняты Господом нашим – перевод с татарского)», – написал руководитель республики.

На снимке можно увидеть Раиса РТ, Государственного Советника Минтимера Шаймиева, заместителя Премьер-министра РТ – председателя нацсовета «Милли Шура» Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева, председателя Духовного управления мусульман РФ, председателя Совета муфтиев России муфтия шейха Равиля Гайнутдина. На заднем плане видна Соборная мечеть.

Напомним, накануне прошел Всероссийский форум религиозных деятелей, который состоялся в рамках Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum». Делегаты форума религиозных деятелей приняли участие в ежегодном мусульманском сходе «Изге Болгар җыены».

Фото: телеграм-канал Раиса РТ