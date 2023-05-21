«Изге Болгар жыены» собрал более 20 тысяч гостей

Тысячи мусульман из разных регионов России приехали в Болгар на масштабное религиозное празднество «Изге Болгар жыены», посвященное Дню официального принятия ислама Волжской Булгарией. Почетным гостем мероприятия стал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Дорогие друзья, искренне приветствуем всех на святой земле в Болгаре. Тысяча сто один год назад наши предки приняли здесь ислам. Традиции, заложенные ими, продолжают жить и сегодня благодаря тем людям, кто проповедует ислам. Эти люди имеют понимание, что без религии и Всевышнего у мира нет будущего. Я бы также хотел выразить слова благодарности нашим дагестанским братьям. Реликвии Пророка Мухаммеда дают возможность прикоснуться к бесценной истории, вспомнить своих предков и оставить свои искренние добрые пожелания», – заметил Рустам Минниханов.

В приветственной речи Раис Татарстана также напомнил собравшимся о том, что в Казани проходит множество мероприятий в рамках ХIV экономического форума «Россия – Исламский мир», участниками которого стали порядка 16 тыс. человек из более чем 80 стран мира. Праздник «Изге Болгар жыены» стал кульминацией программы международного форума.

«Эту землю освятили предки нынешних татар, когда одиннадцать столетий и один год назад приняли здесь духовные основы мировой религии ислам. Болгары – это священная земля, одна из святынь всего многонационального и многоконфессионального народа России. Вне зависимости от нашей этнической принадлежности и веры у нас есть общие традиции и ценности, которые обеспечивают единство нашего большого народа. Это единство поддерживает и Раис Татарстана, и Президент Российской Федерации Владимир Путин, который оценил усилия руководства республики и придал Международному экономическому форуму федеральный характер», – сказал начальник Департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управления Президента России по внутренней политике Евгений Еремин.

В праздновании «Изге Болгар жыены» приняли участие делегаты из субъектов РФ, ближнего и дальнего зарубежья, представители мусульманских общин из разных уголков страны и мусульманского мира, в том числе глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов, председатель Центрального Духовного управления мусульман России, верховный муфтий Талгат Таджуддин, председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации Равиль Гайнутдин, глава Духовного управления мусульман РТ и муфтий Татарстана Камиль Самигуллин.

«Мы ежегодно собираемся здесь, чтобы почтить память наших предков. Сегодня на территории великого Болгара присутствуют наши братья из Татарстана и то, что на всеобщее обозрение будет выставлена экспозиция реликвий, связанных с Пророком Мухаммедом, – это большое дело, ведь то, как кто-то увидел предметы Пророка, – это равносильно тому, что люди увидели его вживую. Сейчас трудное время – идёт специальная военная операция, мы вместе помогаем и делаем все, что в наших силах, чтобы помочь тем, кто находится на линии фронта. Никогда и никто не сможет победить Россию, ведь мы живем в мире и согласии», – подчеркнул председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев.

После открытия религиозного празднества на площади у Соборной мечети состоялся коллективный обеденный намаз, а после для гостей масштабного празднества была презентована интерактивная площадка «История письменности». Посетители не только узнали технологию производства средневековых чернил, арабской каллиграфии, но и посетили уникальную выставку подлинных мусульманских реликвий, связанных с Пророком Мухаммедом.

Так, в здании «Памятного Знака» ДУМ РТ совместно с представителями муфтията Дагестана представили чашу Пророка для масла, кольчугу Халида бин аль-Валида, ручную мельницу дочери Фатимы, меч Пророка Мухаммеда, кувшин жены Аишы и кувшин Биляла – одного из первых и близких сподвижников Пророка.

В честь принятия ислама Волжской Булгарией на территории также отгремел праздничный концерт с участием ведущих артистов и коллективов Татарстана, а народные умельцы республики представили изделия народных художественных промыслов. Изюминкой масштабного религиозного празднества стали финальные поединки по национальной борьбе кореш. 12 борцов корэш сразились за право стать лучшим из лучших и забрать главный приз – автомобиль.

Отметим, что «Изге Болгар жыены» проходит в Болгаре с 1989 года в память о дне принятия волжскими болгарами ислама в качестве государственной религии в 922 году и встречи болгарского хана Алмуша с делегацией багдадского халифа во главе с ученым ибн-Фадланом.

Религиозный праздник привлекает десятки тысяч людей со всей страны и множество соотечественников из-за рубежа. С 2005 года праздник проводится при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан, исполнительного комитета Всемирного конгресса татар, Духовного управления мусульман РТ и Спасского района РТ.