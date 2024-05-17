На «Изге Болгар Җыены» пройдет розыгрыш трех семейных путевок в хадж

В Болгар 19 мая пройдет «Изге Болгар Җыены» (Собрание в Святом Болгаре). На этом торжественном мероприятии семейные пары смогут поучаствовать в розыгрыше трех сертификатов на хадж — по две путевки на семью.

Как сообщили в пресс-службе ДУМ РТ, подарок разыгрывают в честь Года семьи и халяльного образа жизни, объявленного организацией. Акция позволит обратить внимание мусульманской общественности на ценности семьи, популяризировать их, станет неким чествованием семейных пар, вместе посетивших одно из главных событий в жизни мусульман Татарстана, а также смотивировать мусульман на создание семьи в будущем и укрепление теплых отношений между супругами.

Условия розыгрыша таковы: семейная пара должна с 8.00 до 12.00 зарегистрироваться на стойке ДУМ РТ (расположенной около металлорамок захода на площадку у Памятного знака), показать российский паспорт граждан со штампом (печатью) ЗАГС, подтверждающим зарегистрированный брак. Далее паре дадут билет, по которому они смогут участвовать в розыгрыше.

Розыгрыш путевок состоится сразу после полуденного намаза (с 12.30 до 13.30 часов) на сцене возле Памятного знака и пройдет в 2 этапа. Обязательное условие одно - оба супруга должны присутствовать на «Изге Болгар Җыены».

Первый этап пройдет так: ведущий запустит барабан, из которого затем последовательно вытащат случайные 15 билетов с уникальными номерами. Обладатели этих билетов получат подарочные наборы книг от Издательского дома «Хузур» ДУМ РТ. Если в момент оглашения результата жеребьевки победители в течение 1 минуты не дадут о себе знать и не выйдут на сцену, то организатор аннулирует результат и повторит процедуру розыгрыша заново.

Второй этап проведут среди 15 победителей 1-го этапа. Тогда из барабана извлекут еще случайные 3 билета с уникальными номерами. Этим трем победителям-семейным парам и выдадут 3 сертификата на получение путёвки в хадж-тур (каждый на два человека) по программе «Комфорт» в 2025 году.