Минниханов ознакомился с производством Sollers Argo на УАЗе

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В рамках сегодняшней рабочей поездки в Ульяновскую область Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил Ульяновский автомобильный завод и предприятие «Автодом». Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

На УАЗе Рустама Минниханова вкратце ознакомили с 80-летней историей завода и рассказали о выпускаемых сегодня моделях. Раис РТ также осмотрел производственные цеха.

ООО «Ульяновский автомобильный завод» специализируется на производстве полноприводных легковых и малотоннажных грузопассажирских автомобилей повышенной проходимости под торговой маркой «УАЗ». Является предприятием полного цикла (в состав входят штамповочное, сварочное, окрасочное, сборочное производства, производство технологической оснастки, на этой же площадке расположено производство автокомпонентов). С 2000 года входит в состав автомобильного концерна Sollers.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

На УАЗе Рустам Минниханов также ознакомился с производством компактных малотоннажных грузовиков Sollers Argo. Сборочное производство легких коммерческих автомобилей Argo открылось в конце ноября 2022 года на татарстанском заводе корпорации «Соллерс». Весной 2023-го компания перенесла производство Argo на индустриальную площадку в Ульяновске, а уже осенью начался выпуск модели по технологии полного цикла.

Затем Раис Татарстана побывал на предприятии ООО «Автодом». Компания присутствует на рынке автомобилей с 2002 года. Более 15 лет она производит автомобили специального назначения (свыше 20 моделей на базе «УАЗ Профи» и Sollers Atlant). В состав завода входят сварочное, окрасочное, сборочное, мебельное и вспомогательные производства.

В ходе осмотра производств Рустама Минниханова сопровождали заместитель Премьер-министра РТ — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко, председатель совета директоров «Соллерс» Адиль Ширинов и другие официальные лица.