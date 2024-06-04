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Минниханов ознакомился с производством Sollers Argo на УАЗе
В рамках сегодняшней рабочей поездки в Ульяновскую область Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил Ульяновский автомобильный завод и предприятие «Автодом». Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.
На УАЗе Рустама Минниханова вкратце ознакомили с 80-летней историей завода и рассказали о выпускаемых сегодня моделях. Раис РТ также осмотрел производственные цеха.
На УАЗе Рустам Минниханов также ознакомился с производством компактных малотоннажных грузовиков Sollers Argo. Сборочное производство легких коммерческих автомобилей Argo открылось в конце ноября 2022 года на татарстанском заводе корпорации «Соллерс». Весной 2023-го компания перенесла производство Argo на индустриальную площадку в Ульяновске, а уже осенью начался выпуск модели по технологии полного цикла.
В ходе осмотра производств Рустама Минниханова сопровождали заместитель Премьер-министра РТ — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко, председатель совета директоров «Соллерс» Адиль Ширинов и другие официальные лица.
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