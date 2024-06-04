Минниханов принял участие в открытии самой большой в Ульяновске мечети

Фото: t.me/rustamminnikhanov/

В рамках сегодняшней рабочей поездки в Ульяновскую область Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в церемонии открытия мечети «Лайли-Джамал» в Ульяновске. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Строительство трехэтажной мечети началось в 2018 году, здание ввели в эксплуатацию 28 декабря 2023 года. Мечеть возведена в одном из микрорайонов города, где насчитывается более 100 жилых домов, а также школа и три детских сада.

На данный момент «Лайли-Джамал» является самой большой мечетью в Ульяновске — она рассчитана на 1000 молящихся. В перспективе рядом планируется построить мусульманский комплекс, включающий медресе, центр изучения Корана, халяль-кафе и никах-центр.

Инициатором строительства и заказчиком выступил благотворитель — генеральный директор инвестиционно-строительной компании «Запад» Наиль Алимов. В возведении мечети также приняли активное участие коммерческие организации, благотворители и обычные жители Ульяновской области. На пожертвования мусульман были построены минареты, достроены купола, осуществлена внутренняя отделка здания и работы по благоустройству территории.

«Сегодня для Ульяновска и для всех мусульман — большой праздник. И не только для мусульман — здесь с нами находятся и наши православные братья. Это очень важно для нашей многонациональной страны. Мы в нашей стране живем, процветаем и отстаиваем интересы нашей Отчизны. Мой коллега, губернатор Ульяновской области Алексей Русских, позвонил и сказал, что у вас состоится такое событие. Конечно, в такой день мы должны быть вместе!» — подчеркнул Рустам Минниханов.

Фото: t.me/rustamminnikhanov/

«Искренне благодарим всех, кто поддерживал строительство. Отдельные слова благодарности — губернатору и его команде. Хорошее место выделено под мечеть — это очень важно. Считаю, такая поддержка будет служить единению всех людей, которые проживают в Ульяновской области. Ну, и ваши соседи — Республика Татарстан — всегда с вами!» — добавил он.

Алексей Русских в свою очередь сказал, что «отныне это священное место станет центром духовности, образования и общения прихожан».

«Новая мечеть построена в новом благоустроенном месте. Она олицетворяет собой духовно-нравственное развитие и укрепление традиционных для России ценностей. Они учат милосердию, состраданию и справедливости», — заметил губернатор.

По его словам, мечеть строилась общими усилиями: тысячи ульяновцев разных национальностей, друзья из других регионов и из разных стран помогали в этом деле, и каждый, соответственно, заслуживает благодарности и признательности.

Затем Рустам Минниханов и Алексей Русских вручили наиболее отличившимся награды Республики Татарстан и Ульяновской области.

Позднее Раис РТ в своем Telegram-канале выложил фотографии с церемонии открытия и процитировал собственную речь. «Бүген без күршеләребездә кунакта, Ульяновск өлкәсендә. Бик матур мәчет ачу тантанасында катнашабыз. <…> Хәерле сәгатьтә! (в переводе с татарского — „Сегодня мы в гостях у наших соседей, в Ульяновской области. Участвуем в церемонии открытия прекрасной мечети. <…> В добрый час!“)» — также написал он.