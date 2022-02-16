Минниханов ознакомился с проектами-финалистами нового здания театра Камала

Президенту РТ Рустаму Минниханову во время посещения театра им. Г.Камала представили проекты, вышедшие в финал на разработку архитектурной концепции театра, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Как рассказала помощник Президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова, которая является сопредседателем экспертного совета конкурса, члены жюри 12 октября 2021 года в Казани рассмотрели заявки от 26 консорциумов и 13 индивидуальных конкурсантов из 14 стран мира и выбрали восемь команд-финалистов.

Команды-финалисты на протяжении последних 4 месяцев работали над проектом нового здания театра на пересечении улиц Хади Такташ и Нурсултана Назарбаева, расположенного на берегу озера Кабан.

При проектировании здания архитекторы постарались учесть все функциональные моменты: количество помещений для размещения труппы театра, сцены, репетиционные залы и оркестровую яму, дополнительные учебные и исполнительские помещения, а также требования к современному комфорту. Кроме того, конкурсантам предстояло вписать здание в городской ландшафт, удобно расположить главный вход в театр и учесть многое другое.

Подробно ознакомиться с проектами-финалистами можно на сайте конкурса.

Победителя открытого международного конкурса на разработку архитектурной концепции нового здания Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала назовут 17 февраля.

Театр имени Г. Камала — старейший национальный театр России — был основан в 1906 году. В нынешнем здании он работает с 1985 года. Вопрос использования существующего здания будет решен после подведения итогов конкурса.