Итоги конкурса на разработку концепции нового здания театра Камала объявят 17 февраля

Победителя открытого международного конкурса на разработку архитектурной концепции нового здания Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала назовут 17 февраля. Об этом сообщает портал мэрии Казани.

Накануне, 16 февраля, в столице Татарстана состоится заседание жюри конкурса. Оно начнется в 14.00 и будет транслироваться на Youtube-канале театра.

Свои проекты представят восемь команд — финалистов конкурса из Казани, Глазго, Барселоны, Лондона, Москвы, Парижа, Шанхая и Штутгарта. Они четыре месяца работали над проектами нового здания театра, в которых должны присутствовать отсылки к традиционным для татарской культуры визуальным кодам.

Перед заседанием членам жюри покажут спектакль «Тамашачы тамашасы» («Представление зрителей»). Постановка в формате театра горожан была создана специально для конкурса, чтобы горожане могли высказать свое мнение о новом здании театра.

Имя победителя назовут на следующий день, 17 февраля, на итоговой пресс-конференции. В ней примут участие мэр Казани Ильсур Метшин, министр культуры РТ Ирада Аюпова, главный архитектор столицы Татарстана Ильсияр Тухватуллина, основатель Archdaily.com Дэвид Базульто, помощник Президента РТ, сопредседатель экспертного совета Наталия Фишман-Бекмамбетова, министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин и главный режиссер театра Камала Фарид Бикчантаев.

Пресс-конференция начнется в 11.00 и окажется доступна для просмотра в прямом эфире, отмечают организаторы конкурса.

Татарский государственный академический театр имени Галиасгара Камала — старейший национальный театр России — был основан в 1906 году. В нынешнем здании он работает с 1985 года. Новое здание планируется построить на берегу озера Нижний Кабан, на пересечении улиц Хади Такташа и Нурсултана Назарбаева. Вопрос использования существующего здания будет решен после подведения итогов конкурса.