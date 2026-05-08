Минниханов открыл новый элеватор в селе Ефановка Бугульминского района РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в торжественном открытии элеваторного комплекса в селе Ефановка Бугульминского района республики. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Рустам Минниханов поблагодарил инвестора за работу в республике и вклад в агропромышленный комплекс Татарстана. «За последние годы компания вложила более 38 млрд рублей в развитие агропромышленного комплекса десяти районов. Создала с нуля современные молочные комплексы, семенной завод и логистические мощности. И в целом оказывает поддержку в реализации проектов комплексного развития сельских территорий, а также работникам и ветеранам отрасли», – заметил Раис РТ.

Руководитель региона также подчеркнул, что воплощение проекта в жизнь открывает дополнительные возможности для реализации постоянно растущих объемов сельскохозяйственной продукции республики.

Вместимость элеватора составляет 100 тыс. тонн единовременного хранения зерна. Его особенностью является высокая скорость отгрузки: до 65 вагонов в сутки.

Предполагается, что новый элеватор станет важной составляющей экспортной инфраструктуры агропромышленного комплекса. С выходом на полную мощность он сможет направлять за рубеж свыше 150 тыс. тонн зерновых и масличных культур ежегодно. Как показывает опыт компании-владельца, запущенный на западе Татарстана аналогичный комплекс по итогам прошлого года отгрузил 223 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции.

Ранее сегодня Рустам Минниханов в ходе рабочей поездки в Бугульминский район оценил развитие сельского хозяйства муниципалитета и посетил Спасское сельское поселение, где почтил память погибших на Великой Отечественной войне.