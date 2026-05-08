Минниханов оценил развитие сельского хозяйства в Бугульминском районе

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил с рабочей поездкой Бугульминский район, где ознакомился с ходом весенне-полевых работ. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

После этого состоялась встреча с руководителями сельхозпредприятий и главами сельских поселений. Как сообщил глава района, на сегодняшний день посевная кампания выполнена на 33%.

Министр сельского хозяйства республики доложил, что в целом по Татарстану засеяно уже 25% площадей, продолжается внесение удобрений. Отдельно он остановился на ситуации в Бугульминском районе. По словам министра, одной из главных задач остается развитие личных подсобных хозяйств.

Сейчас в ЛПХ района содержится около 480 коров. Минниханов отметил, что для поддержки этого направления в республике действуют различные меры помощи, и призвал глав поселений активнее работать с жителями.

Во время встречи Рустам Минниханов подчеркнул, что сейчас одной из приоритетных задач остается своевременное завершение весенне-полевых работ.

Также Раис республики заявил о необходимости продолжать поддержку семей участников специальной военной операции и оказывать персональную помощь родственникам погибших военнослужащих. Он отметил, что все республиканские программы, направленные на повышение качества жизни в районах, будут продолжены.

После совещания Рустам Минниханов ознакомился с продукцией местных предприятий. В частности, ему представили продукцию агропредприятий, выпускающих мясо птицы, молочные и хлебобулочные изделия.