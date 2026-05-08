news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 8 мая 2026 15:07

Минниханов почтил память погибших в Великой Отечественной войне в Спасском

Читайте нас в
Телеграм
Минниханов почтил память погибших в Великой Отечественной войне в Спасском
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил Спасское сельское поселение во время рабочей поездки в Бугульминский район. Там он возложил цветы к памятнику воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Мемориал был установлен в 1985 году. В годы войны из села на фронт ушли 285 человек, 209 из них не вернулись домой.

Сейчас в Спасском проживает единственная ветеран – труженица тыла.

Среди участников Великой Отечественной войны, призванных из Бугульминского района, десять человек были удостоены звания Героя Советского Союза.

Рустам Минниханов возложил цветы к памятнику и почтил память погибших минутой молчания.

#возложение цветов #память героям #Рустам Минниханов #День Победы #Великая Отечественная война #Год воинской и трудовой доблести
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

В Казани пройдет патриотический шахматный турнир «Ход Победы»

8 мая 2026

В АвтоВАЗе назвали преждевременным серийное производство кроссовера T-134

7 мая 2026
Новости партнеров