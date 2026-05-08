Минниханов почтил память погибших в Великой Отечественной войне в Спасском

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил Спасское сельское поселение во время рабочей поездки в Бугульминский район. Там он возложил цветы к памятнику воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Мемориал был установлен в 1985 году. В годы войны из села на фронт ушли 285 человек, 209 из них не вернулись домой.

Сейчас в Спасском проживает единственная ветеран – труженица тыла.

Среди участников Великой Отечественной войны, призванных из Бугульминского района, десять человек были удостоены звания Героя Советского Союза.

Рустам Минниханов возложил цветы к памятнику и почтил память погибших минутой молчания.