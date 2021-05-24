Минниханов открыл новое здание прокуратуры Зеленодольска

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в открытии нового здания Зеленодольской городской прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Президент РТ поздравил прокурорских работников с переездом в новое современное здание. «У вас непростая работа. Люди обращаются к вам за справедливостью. Вы выполняете очень важную миссию по обеспечению законности и правопорядка. Поэтому у вас должны быть достойные условия труда», — заметил он.

Минниханов напомнил, что ранее в Казани была открыта мемориальная доска в честь бывшего прокурора Татарстана Кафиля Амирова. «Эти традиции, уважение ветеранов всегда должны присутствовать», — подчеркнул он и вручил зеленодольским прокурорам государственные награды республики.

Прокурор РТ Илдус Нафиков в свою очередь поблагодарил руководство Татарстана за поддержку надзорного органа в вопросах модернизации материально-технической базы.

При проектировании здания учтены все необходимые нормы и стандарты, а также требования антитеррористической защищенности. Оно позволяет комфортно разместить весь оперативный состав прокуратуры Зеленодольска. Сейчас ее штат включает 20 оперативных работников и троих гражданских служащих. Кабинеты сотрудников оборудованы необходимой техникой, здесь имеются конференц-зал и архив.

С начала 2021 года сотрудники Зеленодольской городской прокуратуры выявили 377 правонарушений. По материалам проверок следственные органы возбудили десять уголовных дел. Также прокурорские работники внесли 110 представлений, возбудили 19 административных производств, направили 26 исковых заявлений и принесли 19 протестов.

Сегодня же Рустам Минниханов осмотрел в Зеленодольске городской парк, футбольный манеж и молодежный центр, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

Фото: tatarstan.ru.