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Ру Тат
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24 мая 2021  17:20

Минниханов на открытии мемориальной доски Амирову: Уникальная личность, опытный правовед

Минниханов на открытии мемориальной доски Амирову: Уникальная личность, опытный правовед
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Сегодня в Казани была открыта мемориальная доска экс-прокурору Татарстана Кафилю Амирову. В мероприятии принял участие Президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Президент подчеркнул, что Амиров — это уникальная личность. Он был не только компетентным руководителем, но и опытнейшим правоведом, который досконально знал свое дело.

«Особенно приятно, что сегодняшнее мероприятие проходит и в день рождения Кафиля Фахразиевича Амирова, — отметил он. — Сегодняшнее событие не только дань памяти тем, кто в борьбе с преступностью отстаивал интересы общества, но и пример доблести для будущих поколений».

Мемориальная доска была открыта на доме №61 по улице Карла Маркса. 
Кафиль Амиров на протяжении 40 лет трудился в органах прокуратуры, в том числе 13 — в должности прокурора Татарстана (2000–2013).

 

Фото пресс-службы Президента Татарстана

#Амиров Кафиль #мемориальная доска
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