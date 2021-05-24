Минниханов на открытии мемориальной доски Амирову: Уникальная личность, опытный правовед

Сегодня в Казани была открыта мемориальная доска экс-прокурору Татарстана Кафилю Амирову. В мероприятии принял участие Президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Президент подчеркнул, что Амиров — это уникальная личность. Он был не только компетентным руководителем, но и опытнейшим правоведом, который досконально знал свое дело.

«Особенно приятно, что сегодняшнее мероприятие проходит и в день рождения Кафиля Фахразиевича Амирова, — отметил он. — Сегодняшнее событие не только дань памяти тем, кто в борьбе с преступностью отстаивал интересы общества, но и пример доблести для будущих поколений».

Мемориальная доска была открыта на доме №61 по улице Карла Маркса.

Кафиль Амиров на протяжении 40 лет трудился в органах прокуратуры, в том числе 13 — в должности прокурора Татарстана (2000–2013).

Фото пресс-службы Президента Татарстана