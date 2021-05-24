Минниханов посетил в Зеленодольске городской парк, футбольный манеж и молодежный центр

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил с рабочей поездкой Зеленодольск. В ходе визита он осмотрел ряд новых объектов, а также ознакомился с развитием городских пространств, сообщает пресс-служба Президента РТ.



Президент РТ посетил крытый футбольный манеж, который был построен в прошлом году в рамках республиканской программы. Манеж с каркасно-тентовым покрытием располагает футбольным полем размером 20 на 40 метров и административным зданием. В нем размещены вестибюль с двумя раздевалками на 12 мест, санузел, душевые, кабинет первой медицинской помощи, кабинет тренера, инвентарная и зал для занятия мини-футболом.



Рустам Минниханов также осмотрел помещения нового футбольного манежа и оценил качество покрытия. Благодаря спортивному объекту позволяет у города появилась возможность организовать полноценный тренировочный процесс в течение всего года. Сегодня здесь занимаются 315 юных футболистов, а с ними работают 9 тренеров.



Президент Татарстана также побывал в городском парке «Березовая роща». Общественное пространство поделено на две части: городской и ландшафтной для проведения городских мероприятий. Проект благоустройства реализуется в несколько этапов. В рамках первой очереди в черте города была создана современная зона отдыха с прогулочными дорожками, зелеными беседками, кольцевыми дорожками для катания на самокатах, велосипедах и роликах. В парке предусмотрены зоны активного отдыха с детскими спортивно-игровыми комплексами, универсальная площадка для командных видов спорта, а также большой павильон для различных мероприятий и кинопоказов.



Представители мэрии рассказали Рустаму Минниханову, что в этом году работы в «Березовой роще» будут продолжены. Например, в планах обустроить тротуары, зоны для пикника, а также построить пешеходную лестницу со смотровым мостом, который свяжет частный сектор с основными объектами социальной инфраструктуры города.



Затем Президент Татарстана посетил обновленный молодежный центр «Порт». Здание было построено еще в 60-х годах прошлого века. В разное время там размещались школа, филиал Казанского технического университета им. Туполева, центр детского творчества. В 2019 году в здании организовали молодежный центр. После капитального ремонта здесь появилось современное пространство, включающее в себя коворкинг с лекторием и мини-библиотекой, инкубатор социальных проектов, арт-резиденция с мастерскими, хореографическим и репетиционным площадками.



Также Рустам Минниханов осмотрел концертно-театральный зал на 120 мест, медиацентр, конференц-зал и технологическую мастерскую. В перспективе на территории молодежного центра планируется разместить универсальную спортплощадку.

Министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов рассказал, что при необходимости молодые люди смогут получить в центре качественную психологическую помощь. Работа в данном направлении организована в формате индивидуальных консультаций и групповых форм работы, то есть включает в себя проведение различных тренингов и семинаров.