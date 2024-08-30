Минниханов открыл мемориальную доску в честь Ильдуса Мостюкова

Первым мероприятием, с которого Раис Татарстана Рустам Минниханов начал День республики, стало открытие мемориальной доски в честь Героя Социалистического Труда, генерального конструктора единой системы государственного радиолокационного опознавания («свой-чужой») Ильдуса Мостюкова. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Доска установлена на доме, в котором жил ученый, уточнила собеседница агентства.

Ильдус Мостюков, один из создателей советской системы радиолокационного опознавания «свой-чужой», скончался на 97-м году жизни 6 июля 2024-го.