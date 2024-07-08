«Такова жизнь»: Как Татарстан простился с Ильдусом Мостюковым

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня, 8 июля, в здании Государственного совета РТ прошла панихида по Ильдусу Мостюкову. Как общественность переживает эту потерю – в репортаже «Татар-информа».

С 8 часов у здания Госсовета уже начали собираться люди. Двери были открыты, но вход был запрещен. «Мы жили в соседних домах», – говорят между собой собравшиеся. – Мы учились вместе». Разговоры шли, пока ровно в 8:50 всем скорбящим не разрешили подняться на второй этаж.

В здании было почти пусто. Сотрудники Госсовета спешили по своим делам. Траурное утро выдавали только венки, стол с выложенными для гостей гвоздиками и почетный караул у тела усопшего, обернутого в саван. У ног покойного десятки медалей, орденов. Еще ниже – столик для цветов.

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

В холодном зале из теплого камня завис тихий «моң». О чем бы не спорили документалисты и историки, сегодня эта татарская мелодия означала одно — потерю.

Четверо военнослужащих почетного караула с карабинами, упертыми прикладами в пол, в позолоченных аксельбантах охраняли тело Мостюкова. Меж них стояли гражданские с красными повязками на руках. Караульные менялись, менялись и гражданские. К десяти часам в карауле успели побывать Государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев, Председатель Государственного Совета Республики Татарстан, Член Президиума Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин, Заместитель Председателя Государственного Совета Республики Татарстан, Член Президиума Государственного Совета Республики Татарстан Марат Ахметов, Депутат Государственной Думы РФ восьмого созыва Татьяна Ларионова, Герой России Расим Баксиков и многие другие.

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

В течение часа зал непрерывно наполнялся людьми. Это были родственники, друзья, дети друзей и их студенты, ветераны войн и профессоры, депутаты, председатели и министры. Внезапный уход Мостюкова стал ударом для каждого, но Шаймиев призывает не отчаиваться: «Такова жизнь».

«Мы только в последние годы начали открывать глаза на важность службы, которой он посвятил свою жизнь», – сказал Государственный советник Татарстана.

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Кто-то называет Ильдуса Мостюков самым секретным татарином, для кого-то он был просто закрытым человеком или немногословным руководителем. Под его началом была спроектирована система «свой-чужой». Едва ли в ближайшее время нам удастся узнать детали этой по-настоящему секретной работы, но ее результатами мы пользуемся до сих пор. Благодаря ей солдаты возвращаются домой, эффективно выполняют боевые задачи. Мостюков никогда не был военным, но для военных – он боевой товарищ, считают герои России, прибывшие на панихиду.

«Технологические процессы меняются, все меняется. Только принципы, которые были заложены Ильдусом Мостюковым, сохраняются до сих пор», – поделился с корреспондентом Президент Академии Наук РТ Рифкат Минниханов.

Талантливым ученым его знает вся Россия, о чем напомнил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин в своем сообщении. Для Татарстана Мостюков – общественник и создатель организации «Герои Татарстана», которая занимается поддержкой героев войны и труда. До появления этой организации герои соцтруда почти не имели льгот, вспоминают сподвижницы Мостюкова. На их груди – золотая звезда, за их спинами века, сомкнувшиеся в годы. «Когда вы получили звание героя?» – «Где-то 20 лет назад. Это было в 1986-м».

Когда свои слова сказали Мухаметшин и Шаймиев, когда выразили соболезнования военнослужащие и руководители производств и образовательных учреждений, Камиль-хазрат-Самигуллин прочитал погребальный намаз. Моң больше не играл.