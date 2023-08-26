Минниханов открыл Ледовый дворец в Лениногорске

В Лениногорске сегодня состоялась церемония открытия Ледового дворца. Участие в ней принял Раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе руководителя республики.

Приветствуя собравшихся, Рустам Минниханов заметил, что Лениногорск относится к числу самых спортивных городов республики.

«Город прославляют ученики спортивной школы по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью, хоккейная команда „Нефтяник“», — подчеркнул Раис РТ.

Новый спортивный объект стал подарком лениногорцам к 80-летию добычи нефти в Татарстане и 75-летию со дня открытия Ромашкинского месторождения.

«Нефтяник» включает крытый каток с искусственным льдом, где будут проходить тренировки по хоккею и фигурному катанию. В свободное от соревнований время он будет использоваться для свободного массового катания.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Рустам Минниханов возложил цветы к мемориальному комплексу «Скважина №1» и вручил портфели будущим первоклассникам в Лениногорске.