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Минниханов открыл Ледовый дворец в Лениногорске
В Лениногорске сегодня состоялась церемония открытия Ледового дворца. Участие в ней принял Раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе руководителя республики.
Приветствуя собравшихся, Рустам Минниханов заметил, что Лениногорск относится к числу самых спортивных городов республики.
«Город прославляют ученики спортивной школы по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью, хоккейная команда „Нефтяник“», — подчеркнул Раис РТ.
Новый спортивный объект стал подарком лениногорцам к 80-летию добычи нефти в Татарстане и 75-летию со дня открытия Ромашкинского месторождения.
«Нефтяник» включает крытый каток с искусственным льдом, где будут проходить тренировки по хоккею и фигурному катанию. В свободное от соревнований время он будет использоваться для свободного массового катания.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Рустам Минниханов возложил цветы к мемориальному комплексу «Скважина №1» и вручил портфели будущим первоклассникам в Лениногорске.
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