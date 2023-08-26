Минниханов возложил цветы к мемориальному комплексу «Скважина №1» в Лениногорском районе

Сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов совершает рабочую поездку в Лениногорский район. Там организованы торжества по случаю 80-летия со дня добычи татарстанской нефти и 75-летия со дня открытия Ромашкинского месторождения. Он возложил цветы к мемориальному комплексу «Скважина № 1» в селе Шугурово, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Раиса РТ сопровождали глава Лениногорского района Рягат Хусаинов и представители нефтяной отрасли. Минниханов не только посетил мемориальный комплекс, но и встретился с нефтяниками-ветеранами. Затем он ознакомился с экспозицией Музея нефти, о которой кратко рассказала заведующая учреждением Ирина Фатыхова.

Скважина №1 вступила 9 сентября 1943 года (бурение разведочной скважины началось еще 6 июня 1941-го). В память о первооткрывателях рядом со скважиной установлен обелиск. Ежегодно это место посещают ветераны нефтяной отрасли, в память о первопроходцах проходят «Встречи трех поколений».

Музей нефти в Шугурове создан на месте Шугуровского нефтебитумного завода, одного из первых промышленных предприятий нефтяной отрасли Татарстана. Он был открыт 21 августа 2015 года в рамках празднования 70-летия НГДУ «Лениногорскнефть». В 2021-м учреждение получило наивысшую оценку на Всероссийском конкурсе корпоративных музеев в Санкт-Петербурге.