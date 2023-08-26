Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов в Лениногорске вручил портфели будущим первоклассникам
Сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочей поездки в Лениногорск вручил школьные портфели будущим первоклассникам. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
«Стало доброй традицией в преддверии 1 Сентября вручать портфели будущим первоклассникам», — заявил Рустам Минниханов, обращаясь к детям и их родителям.
Руководитель республики обратил внимание на символичность вручения портфелей на площадке отремонтированного здания Молодежного центра. «Создание необходимых условий для воспитания и развития нашей молодежи — для нас приоритет», — заверил он.
Upd. (12.41): «Нашей доброй традиции уже 16 лет. Будем ее и дальше продолжать! Хәерле сәгәтьтә! Сәламәт һәм бәхетле булыгыз, балалар! (в переводе с татарского —„В добрый час! Будьте здоровы и счастливы, дети!“ — прим. Т-и)» — написал позднее Рустам Минниханов в своем Telegram-канале.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Рустам Минниханов возложил цветы к мемориальному комплексу «Скважина №1» в Лениногорском районе.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»