Минниханов в Лениногорске вручил портфели будущим первоклассникам

Фото: t.me/rustamminnikhanov/

Сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочей поездки в Лениногорск вручил школьные портфели будущим первоклассникам. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«Стало доброй традицией в преддверии 1 Сентября вручать портфели будущим первоклассникам», — заявил Рустам Минниханов, обращаясь к детям и их родителям.

Фото: t.me/rustamminnikhanov/

Руководитель республики обратил внимание на символичность вручения портфелей на площадке отремонтированного здания Молодежного центра. «Создание необходимых условий для воспитания и развития нашей молодежи — для нас приоритет», — заверил он.

Upd. (12.41): «Нашей доброй традиции уже 16 лет. Будем ее и дальше продолжать! Хәерле сәгәтьтә! Сәламәт һәм бәхетле булыгыз, балалар! (в переводе с татарского —„В добрый час! Будьте здоровы и счастливы, дети!“ — прим. Т-и)» — написал позднее Рустам Минниханов в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Республиканская акция «Помоги собраться в школу» реализуется начиная с 2007 года. В этом году в число участников акции вошли дети, чьи отцы участвуют в специальной военной операции. Школьные принадлежности на этот раз получат более 32 тыс. татарстанских детей, среди которых — 7788 первоклассников.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Рустам Минниханов возложил цветы к мемориальному комплексу «Скважина №1» в Лениногорском районе.