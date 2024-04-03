Минниханов на выставке TatEnergyExpo ознакомился с новинками в сфере энергетики

Специализированная выставка TatEnergyExpo открылась сегодня в рамках Татарстанского международного форума по энергетике и энергоресурсоэффективности. Осмотрел экспозицию и ознакомился с новинками в сфере энергетики Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«В выставке принимают участие 87 компаний из 17 регионов России, а также компании зарубежных партнеров», — отметил Раис Татарстана.

Одним из первых Минниханов осмотрел стенд «Сетевой компании», которая презентовала роботизированный комплекс электростанции, автоматизированную систему мониторинга, средства безопасности, тепловые подстанции и другие разработки.

Еще одним крупным стендом стал «Москвич» на природном топливе, разработанный автопроизводителем совместно с компанией «РариТэк». Во время его презентации Минниханову сообщили, что такой автомобиль планируют передать Кабинету министров Татарстана.

Компании презентовали современное оборудование, импортозамещающие технологии и решения, отвечающие задачам и трендам развития энергетического сектора экономики. Экспозицию можно условно разделить на несколько тематических направлений: энергетика и энергосбережение, возобновляемые и альтернативные энергосистемы, вторичное использование энергии, энергетическое машиностроение, оборудование и технологии, теплоснабжение.

Кроме того, гости выставки могут ознакомиться с новинками приборов учета, измерений и мониторинга энергосбережения и потребления топливно-энергетических ресурсов, средствами передачи и распределения электро- и теплоэнергии, электротехникой, системами и оборудованием газоснабжения, светотехникой, системами безопасности энергообъектов, а также проектированием и автоматизацией систем энергетики и научно-исследовательскими разработками.

Татарстанский международный форум по энергетике и энергоресурсоэффективности (ТЭФ-2024) будет проходить с 3 по 5 апреля – сегодня Рустам Минниханов принял участие в церемонии открытия. Как ранее сообщал замминистра промышленности и торговли РТ Марат Минибаев, участие в событии подтвердили представители 16 регионов России, а также Беларуси, Кыргызстана и Казахстана. В рамках форума пройдут круглые столы с участием энергокомпаний и вузов по вопросам обеспечения энергетической эффективности, развития топливно-энергетического комплекса, низкоуглеродной энергетики, альтернативных видов топлива, цифровизации в энергетическом комплексе.