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Минниханов дал старт Татарстанскому энергетическому форуму
Татарстанский международный форум по энергетике и энергоресурсоэффективности стартовал сегодня в столице республики на площадке выставочного комплекса «Казань Экспо». В церемонии открытия принял участие Раис РТ Рустам Минниханов.
«Традиционно в апреле мы проводим форум, на котором энергетическое сообщество России и ряда зарубежных стран обсуждают наиболее актуальные вопросы развития энергетики и повышения энергоэффективности», — заявил Раис Татарстана.
Он отметил, что за годы своего существования форум зарекомендовал себя как эффективная площадка для демонстрации энергоэффективных технологий и обмена мнениями.
«Для Татарстана развитие энергетики и энергоэффективности одна из приоритетных задач. В республике ведётся работа по модернизация производств за счет новых технологий, реализуются проекты по использованию газа», — добавил Минниханов.
Он также выразил уверенность, что взаимодействие, обмен опытом и наработками придадут новый импульс развитию дружественных связей.
«Убежден, что площадка форума станет эффективным инструментом для взаимовыгодного сотрудничества и установления новых контактов. Желаю всем интересных дискуссий и плодотворной работы», — заключил Минниханов.
Татарстанский международный форум по энергетике и энергоресурсоэффективности (ТЭФ-2024) будет проходить с 3 по 5 апреля 2024. Как ранее сообщал замминистра промышленности и торговли РТ Марат Минибаев, участие в нем подтвердили представители 16 регионов России, а также Беларуси, Кыргызстана и Казахстана. В рамках форума пройдут круглые столы с участием энергокомпаний и вузов по вопросам обеспечения энергетической эффективности, развития топливно-энергетического комплекса, низкоуглеродной энергетики, альтернативных видов топлива, цифровизации в энергетическом комплексе.
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