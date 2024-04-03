Минниханов дал старт Татарстанскому энергетическому форуму

Татарстанский международный форум по энергетике и энергоресурсоэффективности стартовал сегодня в столице республики на площадке выставочного комплекса «Казань Экспо». В церемонии открытия принял участие Раис РТ Рустам Минниханов.

«Традиционно в апреле мы проводим форум, на котором энергетическое сообщество России и ряда зарубежных стран обсуждают наиболее актуальные вопросы развития энергетики и повышения энергоэффективности», — заявил Раис Татарстана.

Он отметил, что за годы своего существования форум зарекомендовал себя как эффективная площадка для демонстрации энергоэффективных технологий и обмена мнениями.

«Для Татарстана развитие энергетики и энергоэффективности одна из приоритетных задач. В республике ведётся работа по модернизация производств за счет новых технологий, реализуются проекты по использованию газа», — добавил Минниханов.

Он также выразил уверенность, что взаимодействие, обмен опытом и наработками придадут новый импульс развитию дружественных связей.

«Убежден, что площадка форума станет эффективным инструментом для взаимовыгодного сотрудничества и установления новых контактов. Желаю всем интересных дискуссий и плодотворной работы», — заключил Минниханов.

Татарстанский международный форум по энергетике и энергоресурсоэффективности (ТЭФ-2024) будет проходить с 3 по 5 апреля 2024. Как ранее сообщал замминистра промышленности и торговли РТ Марат Минибаев, участие в нем подтвердили представители 16 регионов России, а также Беларуси, Кыргызстана и Казахстана. В рамках форума пройдут круглые столы с участием энергокомпаний и вузов по вопросам обеспечения энергетической эффективности, развития топливно-энергетического комплекса, низкоуглеродной энергетики, альтернативных видов топлива, цифровизации в энергетическом комплексе.