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Минниханов осмотрел три новых объекта в Альметьевске
В Альметьевске прошло открытие трех объектов: общежития Альметьевского торгово-экономического техникума, побережья Альметьевского водохранилища и Альметьевского спортивно-кинологического комплекса. Осмотр новых объектов произвел Раис РТ Рустам Минниханов.
Еще в прошлом году на побережье Альметьевского водохранилища не было ничего. Сегодня это благоустроенная набережная, на которой люди занимаются спортом, проводят игры на открытом воздухе, выходят на пешие и велопрогулки. Новыми возможностями площадки уже воспользовались пункты проката спортивного инвентаря и общественного питания.
Работы по благоустройству территории шли с 2023 года. Уже тогда были выполнены планировка земельного участка и перенос русла реки Бигашки, проведены демонтажные работы, в том числе пешеходного моста, построены ливневая и хозбытовая канализации, водовод, тротуары и велодорожки, сети наружного освещения, входная группа водохранилища, пирс и деревянный настил вдоль береговой линии, отремонтировано дорожное покрытие до моста.
Эти изменения стали возможны после того, как в 2022 году город Альметьевск выиграл грант во Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной среды. Компания «Татнефть» выступила соинвестором проекта.
В том же 2022 году по поручению Раиса Республики стартовал проект «Развитие культуры ответственного отношения к домашним животным», в рамках которого было принято решение о реализации Альметьевского спортивно-кинологического комплекса.
Комплекс предусматривает входные тамбуры, павильон для кинологов, игровую и тренировочную зоны с оборудованием (барьеры, горки, окопы и т.п.), малые архитектурные формы (скамейки, навесы, велопарковка и др.). По всему периметру площадки установлено ограждение.
Альметьевский торгово-экономический техникум — одно из старейших средних профессиональных образовательных организаций в городе. Техникум основан в 1968 году по инициативе объединения «Татнефть». В связи с ростом числа иногородних студентов в 1970 году было построено общежитие.
С января по август 2024 года в здании осуществлялся капитальный ремонт. В здании обновленного общежития на первом этаже имеются учебные лаборатории и мастерские, где студенты будут отрабатывать практические навыки. На 2-5-х этажах оборудованы одно- и двухместные комнаты с зоной для индивидуальной подготовки к занятиям. Для маломобильных студентов есть специальные комнаты для проживания с отдельной душевой и туалетом.
Общежитие начнет функционировать 1 сентября 2024 года.
Фото: © Жамиль Салимгараев/ «Татар-информ»
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