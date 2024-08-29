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На Альметьевском водохранилище появилась первая в городе экопарковка
На Альметьевском водохранилище продолжаются работы по реализации второй очереди благоустройства. Одним из нововведений в этом году стало создание экопарковки. Ячейки засыпаны плодородным грунтом и засеяны газонной травой. Такой подход позволяет сохранить зеленые зоны даже в местах, отведенных для автомобилей. Стоит отметить, что подобная парковка стала первой в городе.
Глава района Тимур Нагуманов совместно с руководителями района и служб города провел выездное совещание на водохранилище, где ознакомился с работами по благоустройству территории.
Работы на объекте идут активно. Ведется озеленение — высажены новые деревья и кустарники. Для обеспечения надлежащего ухода за зелеными насаждениями на всей территории водохранилища установлена система автоматического полива.
Глава района также пообщался с местными предпринимателями, осуществляющими деятельность на территории водохранилища, в частности, о работе пунктов проката водных аттракционов.
Благоустройство данного объекта реализуется благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городска среда», при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова и нефтяников.
Напомним, побережье Альметьевского водохранилища получило федеральный грант в размере 106 млн рублей. В реализации проекта также участвуют нефтяники, выделившие дополнительные средства в размере 155 млн рублей.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что на побережье искусственного водоема появятся зоны для пикников и экопарк. Также ведется работа над «золотым» мостом через реку Степной Зай.
Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ.
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