На Альметьевском водохранилище появилась первая в городе экопарковка

На Альметьевском водохранилище продолжаются работы по реализации второй очереди благоустройства. Одним из нововведений в этом году стало создание экопарковки. Ячейки засыпаны плодородным грунтом и засеяны газонной травой. Такой подход позволяет сохранить зеленые зоны даже в местах, отведенных для автомобилей. Стоит отметить, что подобная парковка стала первой в городе.

Глава района Тимур Нагуманов совместно с руководителями района и служб города провел выездное совещание на водохранилище, где ознакомился с работами по благоустройству территории.

Работы на объекте идут активно. Ведется озеленение — высажены новые деревья и кустарники. Для обеспечения надлежащего ухода за зелеными насаждениями на всей территории водохранилища установлена система автоматического полива.

Глава района также пообщался с местными предпринимателями, осуществляющими деятельность на территории водохранилища, в частности, о работе пунктов проката водных аттракционов.

Благоустройство данного объекта реализуется благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городска среда», при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова и нефтяников.

Напомним, побережье Альметьевского водохранилища получило федеральный грант в размере 106 млн рублей. В реализации проекта также участвуют нефтяники, выделившие дополнительные средства в размере 155 млн рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на побережье искусственного водоема появятся зоны для пикников и экопарк. Также ведется работа над «золотым» мостом через реку Степной Зай.