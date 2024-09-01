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Раис РТ оценил ремонт общежития Альметьевского торгово-экономического техникума
Раис Татарстана Рустам Минниханов осмотрел общежитие Альметьевского торгово-экономического техникума после капитального ремонта. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.
Работы проводились с января по август. Здание общежития было построено в 1970 году. Благодаря капремонту для иногородних студентов создали 128 мест с комфортными условиями для проживания, обустроили учебные лаборатории и мастерские для улучшения навыков работы в сфере общественного питания и гостеприимства.
Техникум был основан в 1968 году. Сегодня студенты получают образование по таким направлениям, как экономика и бухгалтерский учет, операционная деятельность в логистике, товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, туризм и гостеприимство, страховое дело и др. За 56 лет техникум стал альма-матер для 17 тыс. специалистов.
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