Раис РТ оценил ремонт общежития Альметьевского торгово-экономического техникума

Раис Татарстана Рустам Минниханов осмотрел общежитие Альметьевского торгово-экономического техникума после капитального ремонта. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Работы проводились с января по август. Здание общежития было построено в 1970 году. Благодаря капремонту для иногородних студентов создали 128 мест с комфортными условиями для проживания, обустроили учебные лаборатории и мастерские для улучшения навыков работы в сфере общественного питания и гостеприимства.

Техникум был основан в 1968 году. Сегодня студенты получают образование по таким направлениям, как экономика и бухгалтерский учет, операционная деятельность в логистике, товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, туризм и гостеприимство, страховое дело и др. За 56 лет техникум стал альма-матер для 17 тыс. специалистов.