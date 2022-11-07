«Это нас не красит»: Минниханов отреагировал на жалобы мобилизованных в Казани

Быстро решать все вопросы военнослужащих и обеспечивать для них хорошие бытовые условия в местах сбора и проведения боевого слаживания поручил Президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании оперштаба республики. Так он отреагировал на жалобы мобилизованных, проходящих подготовку на базе Казанского танкового училища.

«Порядок везде должен быть. Это нас не красит. Как бы ни было мы все-таки не должны допускать таких вещей. И с людьми, конечно, надо как-то объясняться. Вы же обращаетесь – мы любой вопрос в первостепенном плане решаем. Есть у людей какие-то вопросы, житейские там, организационные, правовые – мы все эти вопросы решаем. С вашей стороны тоже должна быть четкая слаженная работа. Это не только ваш недостаток – это наш общий недостаток. Вы посмотрите: палаточный город создали, всю инфраструктуру создали. В целом работа организована, люди питаются, тренируются, учатся. Но вот такие моменты имели место, и мы об этом не можем промолчать. Вот мы здесь как бы одна семья. Все мы ответственные. Это, прежде всего, как руководителю республики в мой адрес. Мы где-то что-то не досмотрели», – приводит слова руководителя республики его пресс-служба.

Напомним, в минувшую субботу в пункте сбора мобилизованных на территории Казанского высшего танкового командного училища военнообязанные 430-го мотострелкового полка пожаловались на некоторые условия содержания, в том числе на сырые дрова и недостаточность мест для зарядки телефонов. Видео из училища распространили в соцсетях. Как выяснилось, проблема с сырыми дровами возникла из-за недавних дождей и мокрого снега. В отдельных палатках после жалоб мобилизованных организовали места для зарядки телефонов.

Также Президент РТ на заседании оперштаба поручил навести порядок в учете военнообязанных.